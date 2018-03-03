21:40, 03 Mart 2018 Cumartesi

Yunanistan'dan Avro Grubu'na borÃ§ hafifletme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yannis Stournaras, Yunanistan'da siyaset ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimlerini bir araya getiren Delphi Ekonomik Forumu'ndaki konuÅŸmasÄ±nda Yunan ekonomisini deÄŸerlendirdi.Â

Ãœlkesinin bu yÄ±l bitmesi planlanan kurtarma paketi programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan borÃ§lanma iÃ§in piyasalara akÄ±llÄ± bir stratejiyle aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Stournaras, "HÃ¼kÃ¼met, nakit tamponu oluÅŸturma kararÄ± aldÄ±. Ancak, Merkez BankasÄ± (Avrupa'dan) bundan sonrasÄ± iÃ§in ek kredi alÄ±nmasÄ± tavsiyesinde bulunuyor." ifadelerini kullandÄ±.

Stournaras, Yunanistan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir kamu borcu yÃ¼kÃ¼ altÄ±nda olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek "Avro Grubunun bir an Ã¶nce ve mÃ¼mkÃ¼n olan en aÃ§Ä±k ÅŸekilde Yunanistan'Ä±n borcunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir hale getirmesi lazÄ±m. BorÃ§ hafifletme gerÃ§ekleÅŸmeden hiÃ§bir yere varamayÄ±z." diye konuÅŸtu.

Yunanistan'da 10 yÄ±llÄ±k devlet tahvili iÃ§in faiz oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 4,5'e yÃ¼kseldiÄŸini belirten Stournaras, bu oranÄ±n Portekiz ve Ä°talya'daki yÃ¼zde 1,9'luk orana gÃ¶re yÃ¼ksek olduÄŸunu belirtti.

Stournaras, global faiz oranlarÄ±nda yÃ¼kseliÅŸin Yunanistan'Ä±n kamu borcunu da olumsuz etkileyebileceÄŸine deÄŸinerek "Bu yÃ¼zden, borcun vadeleri ve faiz Ã¶demeleri uzatÄ±larak Ã¶nemli bir borÃ§ hafifletme umuyorum. EÄŸer, bunu aÃ§Ä±k metotlarla yapmazsak piyasalar bunu iyi algÄ±lamaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Mali krizdeki Ã¼lkenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kurtarma paketi programÄ± bu yÄ±l sona eriyor. 315 milyar avroluk Yunanistan'Ä±n borcu, milli gelirinin yÃ¼zde 180'ine ulaÅŸÄ±yor.