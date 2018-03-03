GÃ¼ncelleme: 22:35, 03 Mart 2018 Cumartesi

Kuzey Kore'den ÅŸartlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteyen Trump'a ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yonhab haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin kendileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmesi halinde iki Ã¼lke arasÄ±nda herhangi bir diyaloÄŸun olmayacaÄŸÄ± bildirildi.

Kuzey Kore'nin, Washington yÃ¶netimiyle diyalog karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±nÄ± terk etme niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve diplomatik yolla Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden yanayÄ±z ancak hiÃ§bir zaman diyalog iÃ§in yalvarmayacaÄŸÄ±z. ABD'nin sÃ¼rekli dÃ¶nÃ¼p dolaÅŸÄ±p dillendirdiÄŸi askeri seÃ§enekten de kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, "Trump'Ä±n ÅŸartlÄ± diyalog aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediÄŸini teyit ettiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸi" belirtildi.

Trump, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.