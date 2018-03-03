Kuzey Kore'den ÅŸartlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteyen Trump'a ret

Yonhab haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin kendileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmesi halinde iki Ã¼lke arasÄ±nda herhangi bir diyaloÄŸun olmayacaÄŸÄ± bildirildi.
Kuzey Kore'nin, Washington yÃ¶netimiyle diyalog karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±nÄ± terk etme niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve diplomatik yolla Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden yanayÄ±z ancak hiÃ§bir zaman diyalog iÃ§in yalvarmayacaÄŸÄ±z. ABD'nin sÃ¼rekli dÃ¶nÃ¼p dolaÅŸÄ±p dillendirdiÄŸi askeri seÃ§enekten de kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z." ifadelerine yer verildi.
AÃ§Ä±klamada, "Trump'Ä±n ÅŸartlÄ± diyalog aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediÄŸini teyit ettiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸi" belirtildi.
Trump, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'Ä±n Hamas'a yÃ¶nelik sÃ¶zlerine yazÄ±lÄ± olarak cevap verdi.
Beyaz Sarayâ€™Ä±n kuzey bahÃ§esi tarafÄ±ndan gelen silah sesleri Ã¼zerine, alarma geÃ§ildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n, Ã¼lkesinin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Avivâ€™den KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±n etkileri Londraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen konferansta masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.
Irak'ta KÃ¼rtler, 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinin boykotlarÄ±na raÄŸmen meclisten geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan BaÄŸdat'taki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ± bÄ±rakma ve siyasetten tÃ¼mÃ¼yle Ã§ekilmeyi planlÄ±yor.
Suudi Arabistan'Ä±n El-Ahsa ilinde ilk defa kadÄ±nlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir maraton dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Kuzey Kore yÃ¶netimi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Pyongyang yÃ¶netimi ile sadece doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi isteriz." aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Yunanistan Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yannis Stournaras, Ã¼lkesinin kamu borcunun hafifletilmes iÃ§in Avro Grubu'na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak "BorÃ§ hafifletme gerÃ§ekleÅŸmeden hiÃ§bir yere varamayÄ±z." dedi.
Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slÃ¼m, Berlin'deki Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi mitingde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, hÃ¼kÃ¼metin Gazze'de Hamas tarafÄ±ndan atanan 20 bin memuru 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esine dahil ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Azerbaycan ordusunun, cephe hattÄ±nda Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±
SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya'da, CDU/CSU ve SPD'nin hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± koalisyon protokolÃ¼ne iliÅŸkin SPD Ã¼yelerinin kararÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak
Azerbaycan tarÄ±m, turizm gibi sektÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli zanaatlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in teÅŸvik programlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±
Ä°talya'da yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek