DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:11, 04 Mart 2018 Pazar
Amerika
GÃ¼ncelleme: 22:35, 03 Mart 2018 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Kuzey Kore'den ÅŸartlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteyen Trump'a ret
Kuzey Kore'den ÅŸartlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteyen Trump'a ret
Foto: ArÅŸiv

Kuzey Kore yÃ¶netimi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Pyongyang yÃ¶netimi ile sadece doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi isteriz." aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yonhab haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin kendileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in ÅŸart Ã¶ne sÃ¼rmesi halinde iki Ã¼lke arasÄ±nda herhangi bir diyaloÄŸun olmayacaÄŸÄ± bildirildi.

Kuzey Kore'nin, Washington yÃ¶netimiyle diyalog karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programlarÄ±nÄ± terk etme niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve diplomatik yolla Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden yanayÄ±z ancak hiÃ§bir zaman diyalog iÃ§in yalvarmayacaÄŸÄ±z. ABD'nin sÃ¼rekli dÃ¶nÃ¼p dolaÅŸÄ±p dillendirdiÄŸi askeri seÃ§enekten de kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, "Trump'Ä±n ÅŸartlÄ± diyalog aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediÄŸini teyit ettiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸi" belirtildi.

Trump, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Kuzey Kore trump ABD
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Hamas'tan Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'a cevap
Hamas'tan Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'a cevap

Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'Ä±n Hamas'a yÃ¶nelik sÃ¶zlerine yazÄ±lÄ± olarak cevap verdi.
Beyaz Saray'da gerilimli anlar
Beyaz Saray'da gerilimli anlar

Beyaz Sarayâ€™Ä±n kuzey bahÃ§esi tarafÄ±ndan gelen silah sesleri Ã¼zerine, alarma geÃ§ildi
quot Ä°srail bugÃ¼n her zamankinden daha fazla yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ durumda quot
"Ä°srail bugÃ¼n her zamankinden daha fazla yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ durumda"

ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n, Ã¼lkesinin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Avivâ€™den KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±n etkileri Londraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen konferansta masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¼rtler BaÄŸdat'ta siyasetten tÃ¼mÃ¼yle Ã§ekiliyor
KÃ¼rtler BaÄŸdat'ta siyasetten tÃ¼mÃ¼yle Ã§ekiliyor

Irak'ta KÃ¼rtler, 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinin boykotlarÄ±na raÄŸmen meclisten geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan BaÄŸdat'taki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ± bÄ±rakma ve siyasetten tÃ¼mÃ¼yle Ã§ekilmeyi planlÄ±yor.
Suudi Arabistan'da kadÄ±nlar ilk defa maratona katÄ±ldÄ±
Suudi Arabistan'da kadÄ±nlar ilk defa maratona katÄ±ldÄ±

Suudi Arabistan'Ä±n El-Ahsa ilinde ilk defa kadÄ±nlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir maraton dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
Kuzey Kore'den ÅŸartlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteyen Trump'a ret
Kuzey Kore'den ÅŸartlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteyen Trump'a ret

Kuzey Kore yÃ¶netimi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Pyongyang yÃ¶netimi ile sadece doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi isteriz." aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Yunanistan'dan Avro Grubu'na borÃ§ hafifletme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Yunanistan'dan Avro Grubu'na borÃ§ hafifletme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Yunanistan Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yannis Stournaras, Ã¼lkesinin kamu borcunun hafifletilmes iÃ§in Avro Grubu'na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak "BorÃ§ hafifletme gerÃ§ekleÅŸmeden hiÃ§bir yere varamayÄ±z." dedi.
Salih MÃ¼slim Berlin'deki PKK mitinginde ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Salih MÃ¼slim Berlin'deki PKK mitinginde ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slÃ¼m, Berlin'deki Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi mitingde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Filistin hÃ¼kÃ¼meti Hamas'Ä±n atadÄ±ÄŸÄ± 20 bin memuru 2018 bÃ¼tÃ§esine dahil
Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Hamas'Ä±n atadÄ±ÄŸÄ± 20 bin memuru 2018 bÃ¼tÃ§esine dahil etti

Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, hÃ¼kÃ¼metin Gazze'de Hamas tarafÄ±ndan atanan 20 bin memuru 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esine dahil ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait Ä°HA'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Ä°HA'yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Azerbaycan ordusunun, cephe hattÄ±nda Ermenistan'a ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
BMGK kararÄ±na raÄŸmen Suriye'de 6 gÃ¼nde 146 sivil daha Ã¶ldÃ¼
BMGK kararÄ±na raÄŸmen Suriye'de 6 gÃ¼nde 146 sivil daha Ã¶ldÃ¼

Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da '3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼' kutlamalarÄ±
KÄ±rgÄ±zistan'da '3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼' kutlamalarÄ±

KÄ±rgÄ±zistan'da 3 Mart Devlet BayraÄŸÄ± GÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±
Parlamento Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kuran SaakaÅŸvili taraftarlarÄ±na operasyon 101 gÃ¶zaltÄ±
Parlamento Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kuran SaakaÅŸvili taraftarlarÄ±na operasyon: 101 gÃ¶zaltÄ±

SaakaÅŸvili'nin taraftarlarÄ±nÄ±n parlamento Ã¶nÃ¼nde kurduÄŸu onlarca Ã§adÄ±rdan oluÅŸan bÃ¶lgeye polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 101 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya hÃ¼kÃ¼met krizinin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yarÄ±nki kararÄ± bekliyor
Almanya, hÃ¼kÃ¼met krizinin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yarÄ±nki kararÄ± bekliyor

Almanya'da, CDU/CSU ve SPD'nin hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± koalisyon protokolÃ¼ne iliÅŸkin SPD Ã¼yelerinin kararÄ± yarÄ±n aÃ§Ä±klanacak
Azerbaycan 'geleneksel dokuma' ile dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lacak
Azerbaycan 'geleneksel dokuma' ile dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lacak

Azerbaycan tarÄ±m, turizm gibi sektÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli zanaatlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in teÅŸvik programlarÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±
Ä°talya genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor GRAFÄ°K
Ä°talya genel seÃ§im iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor | GRAFÄ°K

Ä°talya'da yaklaÅŸÄ±k 51 milyon seÃ§men, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

Haberler

Beyaz Saray'da gerilimli anlar
Beyaz Saray'da gerilimli anlar

"Ä°srail bugÃ¼n her zamankinden daha fazla yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ durumda"
quot Ä°srail bugÃ¼n her zamankinden daha fazla yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ durumda quot

ABD'yi ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na vurdu
ABD'yi ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na vurdu

Trump'Ä±n ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi planÄ±na iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan tepki
Trump'Ä±n ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi planÄ±na iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan tepki

Rusya'dan ABD'nin restine rest | ANALÄ°Z
Rusya'dan ABD'nin restine rest ANALÄ°Z

NASA en geliÅŸmiÅŸ meteoroloji uydusunu uzaya yolladÄ±
NASA en geliÅŸmiÅŸ meteoroloji uydusunu uzaya yolladÄ±

ABD Ukrayna'ya 47 milyon dolarlÄ±k silah satacak
ABD Ukrayna'ya 47 milyon dolarlÄ±k silah satacak

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson Afrika turuna Ã§Ä±kacak
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson Afrika turuna Ã§Ä±kacak






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 