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GÃ¼ncelleme: 23:28, 03 Mart 2018 Cumartesi

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Suudi Arabistan'da kadÄ±nlar ilk defa maratona katÄ±ldÄ±
Suudi Arabistan'da kadÄ±nlar ilk defa maratona katÄ±ldÄ±

Suudi Arabistan'Ä±n El-Ahsa ilinde ilk defa kadÄ±nlarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir maraton dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"El-Ahsa KoÅŸuyor" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen ve farklÄ± kategorilerde Ã§ok sayÄ±da yarÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi maratona, kadÄ±n, erkek, profesyonel, amatÃ¶r, genÃ§, yaÅŸlÄ±, yerli ve yabancÄ± her kesiminden geniÅŸ katÄ±lÄ±m oldu. El-Musa Ä°htisas Hastanesi, Suudi Arabistan Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, EÄŸlence Kurumu ile El-Ahsa Belediyesi'nin sponsorluÄŸunda dÃ¼zenlenen maratona katÄ±lan kadÄ±nlara "tesettÃ¼rlÃ¼ olma" ÅŸartÄ± getirildi.

Maraton kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 3 kilometre kadÄ±n koÅŸusunda Muzne En-Nassar, farklÄ± uyruklardan bin 500 kadÄ±nÄ± geride bÄ±rakarak birinci oldu. YaÅŸlÄ±lar kategorisinde Muhammed ed-Duseri, profesyoneller kategorisinde ise HÃ¼seyin Ceman birinci oldu.

AmatÃ¶rler kategorisinde dÃ¼zenlenen 5 kilometrelik yarÄ±ÅŸÄ± hiÃ§ ara vermeden tamamlayan engelli HÃ¼seyin Huveykim'e ise takdir Ã¶dÃ¼lÃ¼ verildi. Huveykim basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir sonraki maratonda engellilere Ã¶zel yarÄ±ÅŸ dÃ¼zenlenmesini istedi.



Ä°lgili Konular El-Ahsa KoÅŸuyor Suudi Arabistan
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