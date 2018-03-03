GÃ¼ncelleme: 01:15, 04 Mart 2018 Pazar

KÃ¼rtler BaÄŸdat'ta siyasetten tÃ¼mÃ¼yle Ã§ekiliyor





Irak'ta KÃ¼rtler, 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinin boykotlarÄ±na raÄŸmen meclisten geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan BaÄŸdat'taki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ± bÄ±rakma ve siyasetten tÃ¼mÃ¼yle Ã§ekilmeyi planlÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼rt MilletvekiliÂ Adil Nuri, BaÄŸdat'ta bazÄ± basÄ±n organlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KÃ¼rtler olarak BaÄŸdat'taki tÃ¼m siyasetten Ã§ekilme seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendiriyoruz. Buna CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±yla bakanlÄ±klarÄ± bÄ±rakma da dahil." dedi. Muhtemel Ã§ekilme planÄ±nÄ±n boykotlarÄ±na raÄŸmen geÃ§irilenÂ bÃ¼tÃ§enin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok faktÃ¶rÃ¼n olduÄŸunu savunan Nuri, "OrtaklarÄ±mÄ±z siyasetten Ã§ekilme dÄ±ÅŸÄ±nda bize baÅŸka seÃ§enek bÄ±rakmadÄ±." ifadesini kullandÄ±. Irak'ta siyasi krize dÃ¶nÃ¼ÅŸen, Erbil'in payÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve "kemer sÄ±kma" iÃ§eren 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi, KÃ¼rt milletvekillerinin boykotuna raÄŸmen mecliste onaylandÄ±. Irak meclisinde farklÄ± gruplarÄ±n paylarÄ±na itirazlarÄ± nedeniyle birÃ§ok kez ertelenen oturumlarÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan oylamada bÃ¼tÃ§e, oy Ã§okluÄŸuyla geÃ§ti. YaklaÅŸÄ±k 104 trilyon dinar (88 milyar dolar) olarak belirlenen bÃ¼tÃ§ede, 10 milyar dolar civarÄ±nda aÃ§Ä±k bulunduÄŸu belirtiliyor.

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