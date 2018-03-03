GÃ¼ncelleme: 01:40, 04 Mart 2018 Pazar

"Ä°srail bugÃ¼n her zamankinden daha fazla yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ durumda"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Middle East Monitorâ€™un ev sahipliÄŸinde yapÄ±lan konferansta Filistin sorunu tarihi baÄŸlamÄ±, KudÃ¼sâ€™Ã¼n yasal konumu, ABDâ€™nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±n etkileri ve Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgalinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 4 oturum dÃ¼zenlendi.

Konferans konuÅŸmacÄ±larÄ±ndan Ä°srail meclisindeki (Knesset) Arap Bloku milletvekillerinden Ahmed et-TÄ±ybi, KudÃ¼s'Ã¼n Filistin-Ä°srail sorununun en Ã¶nemli unsurlarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirterek ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Trump, iÅŸgal sÃ¶ylemini benimsedi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KudÃ¼sâ€™Ã¼n ilhakÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan geleneksel pozisyonundan ayrÄ±ldÄ±. Filistinlilere hiÃ§bir ÅŸeylerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°srailâ€™e ise her ÅŸeyin sahibi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek bir anlaÅŸma saÄŸlayamazsÄ±nÄ±z. Bu ne KudÃ¼s ne sÄ±nÄ±r ne mÃ¼lteci ne de egemenlik sorununu Ã§Ã¶zmek deÄŸildir. Trumpâ€™Ä±n Filistinli yetkililer ile hiÃ§bir istiÅŸarede bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k."

Trumpâ€™Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ± Jared Kushner ve Jason Greenblatt ile ABDâ€™nin Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi David Friedmanâ€™Ä± da eleÅŸtiren TÄ±ybi, "Bunlar silahÅŸÃ¶rler. ÃœÃ§Ã¼ de Knessetâ€™in yarÄ±sÄ±ndan daha fazla Ä°srailli yerleÅŸimcilerin tarafÄ±nÄ± tutuyor." diye konuÅŸtu.

"KUDÃœS SORUNUN KALBÄ°DÄ°R"

Filistinâ€™in Londraâ€™daki Diplomatik Misyonunun BaÅŸkanÄ± Manuel Hassassian da Ä°srailâ€™in dÃ¼nyaya bir demokrasi deÄŸil Apartheid rejimi olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ifade ederek "Ä°srailâ€™de Arap vatandaÅŸlar iÃ§in demokrasi yok. Sadece Yahudiler iÃ§in demokrasi var. Bir KudÃ¼slÃ¼ olarak konuÅŸuyorum." dedi.

Filistin sorununa artÄ±k 2 devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun bir aldanÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Hassassian, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KudÃ¼s sorunun kalbidir. KudÃ¼s'e adalet getirme yÃ¶nÃ¼ndeki bÃ¼tÃ¼n giriÅŸimler baÅŸarÄ±sÄ±z kalÄ±rsa ben KudÃ¼slÃ¼lere gÃ¼veniyorum. KudÃ¼sâ€™Ã¼ yeniden dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine getirdiÄŸi iÃ§in Trumpâ€™a teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ä°srailâ€™e iyilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannediyor ama Ä°srail bugÃ¼n her zamankinden daha fazla yalÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. ABD tarihin ve barÄ±ÅŸÄ±n yanlÄ± tarafÄ±nda yer almayÄ± seÃ§ti."