GÃ¼ncelleme: 02:16, 04 Mart 2018 Pazar

Beyaz Saray'da gerilimli anlar





Beyaz Sarayâ€™Ä±n kuzey bahÃ§esi tarafÄ±ndan gelen silah sesleri Ã¼zerine, alarma geÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Gizli Servisi,Â Beyaz SarayÂ yakÄ±nÄ±ndaÂ intiharÂ etmek isteyen bir kiÅŸinin kendisine silahla ateÅŸ ederken yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. OlayÄ± Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden "son dakika" olarak duyuran Gizli Servis, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Gizli Servis Personeli, Beyaz Sarayâ€™Ä±n kuzey Ã§itlerinin kenarÄ±nda kendisini vurarak yaralanan bir kiÅŸiyle ilgili ihbarÄ± deÄŸerlendiriyor." ifadesine yer verdi. Daha sonra sÃ¶z konusu kiÅŸinin bir erkek olduÄŸunu duyuran Gizli Servis, ilk yardÄ±m ekiplerinin olaya mÃ¼dahale ettiÄŸini ve olayda baÅŸka kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Olay sonrasÄ± Beyaz Saray ve Ã§evresinde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Beyaz Sarayâ€™dan yapÄ±lan kÄ±sa bir aÃ§Ä±klamada ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n olay hakkÄ±nda bilgilendirildiÄŸi ifade edildi.

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