Hamas'tan Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'a cevap

Hamas, Filistin hÃ¼kÃ¼metini, Gazze'ye yÃ¶nelik sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HazÄ±m KasÄ±mÂ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'Ä±n Hamas'a yÃ¶nelik sÃ¶zlerine cevap verdi.

"HÃ¼kÃ¼met, Hamas ile Fetih arasÄ±nda MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de imzalanan uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±na uymalÄ± ve Gazze'ye dÃ¶nÃ¼k sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmelidir." ifadesini kullanan KasÄ±m, hÃ¼kÃ¼metin, Gazze ve uzlaÅŸÄ±yla ilgili sadece basÄ±na demeÃ§ vermekle yetinmeyip harekete geÃ§mesi gerektiÄŸini kaydetti.

KasÄ±m, hÃ¼kÃ¼metin, Gazze'ye yÃ¶nelik gÃ¶revlerini yerine getirmekte gecikmemesi ve bunun uzlaÅŸÄ± ÅŸartlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, Tulkerm kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hamas'Ä±n 2007 sonrasÄ± Gazze'de atadÄ±ÄŸÄ± 20 bin memurun 2018 bÃ¼tÃ§esine dahil edildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ ve Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n da yarÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esini imzalayacaÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶ylece Hamas'Ä±n uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± uygulama konusunda Ã¶ne sÃ¼receÄŸi bahanelerin Ã¶nÃ¼nÃ¼n kesileceÄŸini ifade etmiÅŸti.

Hamas'Ä±n 2007'de Gazze'de gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BatÄ± Åžeria'daki Filistin hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'deki memurlardan iÅŸe gitmemelerini istemesi Ã¼zerine Hamas yaklaÅŸÄ±k 40 bin memur atamÄ±ÅŸtÄ±.

Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.