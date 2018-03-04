Hamas'tan Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'a cevap

Hamas, Filistin hÃ¼kÃ¼metini, Gazze'ye yÃ¶nelik sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HazÄ±m KasÄ±mÂ yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'Ä±n Hamas'a yÃ¶nelik sÃ¶zlerine cevap verdi.
"HÃ¼kÃ¼met, Hamas ile Fetih arasÄ±nda MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de imzalanan uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±na uymalÄ± ve Gazze'ye dÃ¶nÃ¼k sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmelidir." ifadesini kullanan KasÄ±m, hÃ¼kÃ¼metin, Gazze ve uzlaÅŸÄ±yla ilgili sadece basÄ±na demeÃ§ vermekle yetinmeyip harekete geÃ§mesi gerektiÄŸini kaydetti.
KasÄ±m, hÃ¼kÃ¼metin, Gazze'ye yÃ¶nelik gÃ¶revlerini yerine getirmekte gecikmemesi ve bunun uzlaÅŸÄ± ÅŸartlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, Tulkerm kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hamas'Ä±n 2007 sonrasÄ± Gazze'de atadÄ±ÄŸÄ± 20 bin memurun 2018 bÃ¼tÃ§esine dahil edildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ ve Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n da yarÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esini imzalayacaÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶ylece Hamas'Ä±n uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± uygulama konusunda Ã¶ne sÃ¼receÄŸi bahanelerin Ã¶nÃ¼nÃ¼n kesileceÄŸini ifade etmiÅŸti.
Hamas'Ä±n 2007'de Gazze'de gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BatÄ± Åžeria'daki Filistin hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'deki memurlardan iÅŸe gitmemelerini istemesi Ã¼zerine Hamas yaklaÅŸÄ±k 40 bin memur atamÄ±ÅŸtÄ±.
Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'Ä±n Hamas'a yÃ¶nelik sÃ¶zlerine yazÄ±lÄ± olarak cevap verdi.
Beyaz Sarayâ€™Ä±n kuzey bahÃ§esi tarafÄ±ndan gelen silah sesleri Ã¼zerine, alarma geÃ§ildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n, Ã¼lkesinin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Avivâ€™den KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ±n etkileri Londraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen konferansta masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.
Irak'ta KÃ¼rtler, 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinin boykotlarÄ±na raÄŸmen meclisten geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan BaÄŸdat'taki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ± bÄ±rakma ve siyasetten tÃ¼mÃ¼yle Ã§ekilmeyi planlÄ±yor.
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Kuzey Kore yÃ¶netimi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Pyongyang yÃ¶netimi ile sadece doÄŸru koÅŸullar altÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi isteriz." aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Yunanistan Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yannis Stournaras, Ã¼lkesinin kamu borcunun hafifletilmes iÃ§in Avro Grubu'na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak "BorÃ§ hafifletme gerÃ§ekleÅŸmeden hiÃ§bir yere varamayÄ±z." dedi.
Ã‡ekya'nÄ±n baÅŸkenti Prag'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slÃ¼m, Berlin'deki Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi mitingde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, hÃ¼kÃ¼metin Gazze'de Hamas tarafÄ±ndan atanan 20 bin memuru 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esine dahil ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
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Suriye'de BMGK'nÄ±n 24 Åžubat'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± "insani ateÅŸkes" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en ilk 6 gÃ¼nde 146 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
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