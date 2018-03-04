09:22, 04 Mart 2018 Pazar

"Ä°ran'dan korkan Araplar yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ä°srail'e dÃ¶nÃ¼yor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunuslu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve Nahda Hareketi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdulfettah Moro, Araplar ile Ä°ran arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n din ya da mezhep temelli deÄŸil siyasi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°stanbul'da "DeÄŸiÅŸim asrÄ±nda Ä°slamcÄ±lar" adÄ± altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen sempozyuma katÄ±lan Moro, mantÄ±k gereÄŸi SÃ¼nni ve Åžiilerden akÄ±llÄ± insanlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±p doÄŸru yÃ¶nlendirmeler yapmalarÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±.

"Din temelli anlaÅŸmazlÄ±k ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar bitmez." diyen Moro, siyasi dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n yeniden dÃ¼zenlenebileceÄŸini ve kartlarÄ±n iki tarafÃ§a yeniden karÄ±labileceÄŸini ancak din temelli dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Araplar ile Ä°ran arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n din ya da mezhep temelli deÄŸil siyasi" olduÄŸunu ifade eden Moro, "Ä°stifade eden taraf Ä°srail Ã§Ã¼nkÃ¼ Araplar Ä°ran'dan korktuklarÄ± gerekÃ§esiyle ona yÃ¶neliyorlar." dedi.

Ä°slami akÄ±mlarÄ±n bugÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ± problemlere de deÄŸinen Moro, sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n kendi aralarÄ±ndaki iliÅŸkiden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Moro, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Sorunumuz bizimle farklÄ± fikirde olanlarla deÄŸil, sorunumuz birbirimizle olan iliÅŸkide. Ä°slamcÄ±lar olarak hepimiz bir sahada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve bu saha hepimizi iÃ§ine alacak kadar geniÅŸ. Ancak asÄ±l problem, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sahaya tek Ã§Ã¶zÃ¼mle yaklaÅŸmak ve sÃ¶z konusu Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ kutsamamÄ±zdÄ±r. Bu Ã§Ã¶zÃ¼m konusunda bizimle farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenleri de dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ±z gibi gÃ¶rmemizdir."

Moro, Ä°slami hareketler Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n masum olmadÄ±klarÄ±nÄ± anlamalarÄ± ve birlikte yaÅŸamayÄ± Ã¶ÄŸrenerek bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

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