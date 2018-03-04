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19:15, 04 Mart 2018 Pazar
Afrika
09:42, 04 Mart 2018 Pazar

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Fas'ta "4. TÃ¼rk Ãœniversiteleri BuluÅŸmasÄ±"
Fas'ta

Fas'ta "4. TÃ¼rk Ãœniversiteleri BuluÅŸmasÄ±" etkinliÄŸinde konuÅŸan TÃ¼rkiye'nin Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ethem Barkan "pratik alandaki aÃ§Ä±lÄ±mlarÄ±n Fas ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendiren en Ã¶nemli faktÃ¶rlerden olduÄŸunu" sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fas'ta "4. TÃ¼rk Ãœniversiteleri BuluÅŸmasÄ±" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

Kurtuba Yurt DÄ±ÅŸÄ±nda EÄŸitim Merkezinin Fes kentinde dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe TÃ¼rkiye'deki 12 Ã¼niversiteden temsilciler, Yunus Emre KÃ¼ltÃ¼r Merkezi gÃ¶revlileri ile Ã§ok sayÄ±da FaslÄ± Ã¶ÄŸrenci katÄ±ldÄ±.

Etkinlikte konuÅŸma yapan TÃ¼rkiye'nin Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ethem Barkan Ã–z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, pratik alandaki aÃ§Ä±lÄ±mlarÄ±n Fas ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendiren en Ã¶nemli faktÃ¶rlerden olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–z, FaslÄ± Ã¶ÄŸrencilerin etkinliÄŸe yoÄŸun katÄ±lÄ±m saÄŸlamalarÄ± ve TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde okumak istemelerinin, TÃ¼rkiye'deki eÄŸitimin kalitesini gÃ¶sterdiÄŸini vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'deki Ã¶zel, devlet ve vakÄ±f Ã¼niversitelerinde 2 binden fazla FaslÄ± Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor.



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