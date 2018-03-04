Afganistan'da 13 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi.
CÃ¼zcan ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed RÄ±za Gafuri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Derzab'Ä±n KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Gafuri, operasyonda, aralarÄ±nda 2 bÃ¶lge elebaÅŸÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 13 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, beÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SÃ¶zcÃ¼ Gafuri, Ã§atÄ±ÅŸmada bir korucunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi
Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te, Yunanistan ile "isim sorunu" konusunda gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼zakereler protesto edildi
Somali federal hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶zerk Somaliland ile BAE ve Etiyopya arasÄ±nda Berbera LimanÄ± ile ilgili yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± reddetti
Pakistan'Ä±n Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat son 2 yÄ±lda yÃ¼zde 50'den fazla azaldÄ±
Ä°srail'in kuzeyindeki Akka kentinde, araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bremen Fatih Camisi'nin duvarlarÄ±na ikinci kez Ä°slamofobik slogan ve kÃ¼fÃ¼rler yazÄ±ldÄ±
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m ve ortak Ã§Ä±karlara hizmet edecek ÅŸekilde iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme" konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail'e ait tarÄ±m uÃ§aklarÄ±, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki arazilere iÃ§eriÄŸi bilinmeyen kimyasal ilaÃ§lar pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±
Kuzey Sina'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼n 4 asker Ã¶ldÃ¼ 4'Ã¼ de yaralandÄ±
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SPD Ã¼yelerinin yÃ¼zde 66'si Hristiyan Birlik partileriyle yapÄ±lan koalisyon sÃ¶zleÅŸmesini onayladÄ±
AÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Bosna'daki savaÅŸa kadar Ã¼lkedeki astronomi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n adeta "amiral gemisi" olan baÅŸkent Saraybosna'daki rasathane yeniden eski gÃ¼nlerine dÃ¶nmeyi bekliyor
Kazakistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l Temmuz ayÄ±nda kabul edilen NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzaladÄ±.
Kanada'da, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olanlar iÃ§in mevlit okutuldu.
SeÃ§menler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek iÃ§in oy kullanmaya baÅŸladÄ±
Afganistan'da CÃ¼zcan ilinin Derzab bÃ¶lgesinde KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonda 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼