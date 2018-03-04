10:12, 04 Mart 2018 Pazar

Afganistan'da 13 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Afganistan'da CÃ¼zcan ilinin Derzab bÃ¶lgesinde KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonda 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. CÃ¼zcan ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed RÄ±za Gafuri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Derzab'Ä±n KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Gafuri, operasyonda, aralarÄ±nda 2 bÃ¶lge elebaÅŸÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 13 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, beÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SÃ¶zcÃ¼ Gafuri, Ã§atÄ±ÅŸmada bir korucunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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