10:24, 04 Mart 2018 Pazar

Ä°talya bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'da seÃ§menler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesindeki aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yerel saatle 07.00'de (TSÄ° 09.00) baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi, saat 23.00'e (TSÄ° 01.00) kadar sÃ¼recek. SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinde netleÅŸmesi bekleniyor.

Ä°talya'da yaklaÅŸÄ±k 51 milyon kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor. Temsilciler Meclisi iÃ§in 18, Cumhuriyet Senatosu iÃ§inse 25 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ Ä°talyan vatandaÅŸlarÄ± oy verebiliyor.

SeÃ§menlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 4,1 milyonu, mektupla oy kullandÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen oylarla Temsilciler Meclisinin 12, Cumhuriyet Senatosunun ise 6 Ã¼yesi belli olacak.

Ä°talya sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde 20 seÃ§im bÃ¶lgesinde toplam 61 bin 552 seÃ§im noktasÄ±nda sandÄ±k baÅŸÄ±na giden yaklaÅŸÄ±k 46,6 milyon seÃ§men Temsilciler Meclisinin 618 Ã¼yesini, seÃ§menlerin 42,8 milyonu Cumhuriyet Senatosunun 309 Ã¼yesini belirleyecek.

Toplam 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi iÃ§in 3 bin 901, 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu iÃ§in ise bin 958 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor.

ÃœÃ‡ ANA BLOK: MERKEZ SOL, MERKEZ SAÄž VE M5S

Toplamda 30'dan fazla partinin oy pusulasÄ±nda yer alacaÄŸÄ± seÃ§imde, bazÄ± ittifaklar ve partiler Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. SeÃ§im yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ana bloku, merkez sol ittifakÄ±, merkez saÄŸ ittifakÄ± ve 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi (M5S) olarak sÄ±ralanÄ±yor.

HalihazÄ±rda iktidardaki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde bulunan ve Matteo Renzi liderliÄŸindeki Demokrat Partinin (PD) baÅŸÄ± Ã§ektiÄŸi merkez sol ittifakÄ±nda Emma Bonino'nun liberal Avrupa partisi, Giulio Santagata'nÄ±n Birlikte partisi ve Beatrice Lorenzin'in merkezci PopÃ¼ler Sivil Liste partisi yer alÄ±yor.

Merkez saÄŸ ittifakÄ±nda ise eski BaÅŸbakan Silvio Berlusconi'nin liberal muhafazakar Forza Italia partisi, Matteo Salvini'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Lig partisi, Giorgia Meloni'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°talya'nÄ±n KardeÅŸleri partisi ve Raffaele Fitto'nun Hristiyan demokrat Biz Ä°talya'yla partisi birlikte yarÄ±ÅŸÄ±yor.

Forza Italia'nÄ±n lideri Berlusconi, 2013 yÄ±lÄ±nda vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan suÃ§lu bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 yÄ±l boyunca kamu hizmetlerinden mahrum edilmiÅŸti. Berlusconi, bu sebeple seÃ§imlere adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyamadÄ±. Berlusconi, konuyu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine taÅŸÄ±dÄ± ancak seÃ§imlere kadar kararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenmediÄŸi iÃ§in Forza Italia'nÄ±n baÅŸbakan adayÄ± Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani oldu.

Ä°ki ana ittifak dÄ±ÅŸÄ±nda bazÄ± partiler tek baÅŸÄ±na Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°ttifaklarÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibi 31 yaÅŸÄ±ndaki Luigi Di Maio liderliÄŸindeki popÃ¼list 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi (M5S) partisi.

Senato BaÅŸkanÄ± Pietro Grasso liderliÄŸindeki sosyal demokrat Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit (LeU) partisi de seÃ§ime tek baÅŸÄ±na katÄ±lan bir diÄŸer Ã¶nemli parti. Ã–zgÃ¼r ve EÅŸit partisinin, Ã¼lkedeki sol kesimin oylarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± almasÄ± bekleniyor.

Demos, Euromedia ve IPR gibi Ã¶nde gelen araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin son seÃ§im anketlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, merkez sol ittifakÄ±n oy oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25 ile 28 arasÄ±nda seyretmesi bekleniyor.

M5S'nin oy oranÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 26 ile 28 arasÄ±nda olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor ancak partinin baÅŸbakan adayÄ± Di Maio, cuma gÃ¼nÃ¼ "son seÃ§im anketlerine gÃ¶re 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi iÃ§in muhalefet dÃ¶neminin sona erdiÄŸini ve iktidar zamanÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

Son anketlerde iktidara en yakÄ±n taraf ise yÃ¼zde 35 ile 38 arasÄ±nda oy almasÄ± beklenen merkez saÄŸ ittifakÄ±. Ãœlkede oranÄ± bir hayli yÃ¼ksek olan "kararsÄ±z seÃ§menlerin" oylarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n merkez saÄŸ ittifakÄ±na yÃ¶nelmesi durumunda, ittifak tek baÅŸÄ±na iktidara gelebilir.

Ancak merkez saÄŸ ittifakÄ±, anketteki tahminlerin Ã¼zerine Ã§Ä±kamazsa, koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yapÄ±lmasÄ± muhtemel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Fakat seÃ§imlerde yarÄ±ÅŸacak merkez sol, merkez saÄŸ ve M5S'den oluÅŸan Ã¼Ã§ ana blok da ÅŸimdilik "kimse tek baÅŸÄ±na iktidar olacak oyu alamazsa koalisyon kurma yoluna girmeyeceklerini ve tekrar seÃ§ime gidileceÄŸini" sÃ¶ylÃ¼yor.

YENÄ° SEÃ‡Ä°M KANUNU

Ä°talya, geÃ§en yÄ±l onaylanan "Rosatellum 2.0" adlÄ± yeni seÃ§im kanunuyla sandÄ±ÄŸa gidecek. Kanunla 1993'ten bu yana yÃ¼zde 4 olan seÃ§im barajÄ±, yÃ¼zde 3'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kanuna gÃ¶re parlamentoda sandalye sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te biri Ã§oÄŸunluk, Ã¼Ã§te ikisi ise nispi temsil esasÄ±na gÃ¶re belirlenecek. Kanun ayrÄ±ca parlamentoda kadÄ±n-erkek dengesini saÄŸlamak Ã¼zere tek bir partide iki cinsiyetten birinin, yÃ¼zde 60â€™tan fazla olmasÄ±nÄ± engelliyor.

Yeni yasa, seÃ§im Ã¶ncesi ittifak ve koalisyon anlaÅŸmasÄ± yaparak seÃ§imlere giden partilere, tek baÅŸÄ±na seÃ§imlere giren partilere nazaran sandalye aritmetiÄŸinde daha fazla avantaj tanÄ±yor.

BugÃ¼n ayrÄ±ca Ä°talya'nÄ±n Lazio ve Lombardiya bÃ¶lgelerinde, bÃ¶lge baÅŸkanÄ± ve bÃ¶lge konseyinin belirlenmesi iÃ§in de oy kullanÄ±lacak.

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