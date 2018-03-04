10:45, 04 Mart 2018 Pazar

Kanada'da Afrin ÅŸehitleri iÃ§in mevlit okutuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada Montreal Yunus Camisi'nde dÃ¼zenlenen programda caminin imam-hatibi Adem Atalay, Ä°slam'a Davet VakfÄ± Camisi'nin imam-hatibi Enes Serkan DedeoÄŸlu, KÄ±rklar VakfÄ± gÃ¶revlisi Burak GÃ¶ktÃ¼rk, Ä°lhami AykÄ±n ve Atakan Ekinci tarafÄ±ndan Kur'an-Ä± Kerim, mevlid-i ÅŸerif ve ilahiler okundu.

Mevlit programÄ±, Atalay'Ä±n okuduÄŸu duayla sona erdi.

Programa katÄ±lan TÃ¼rkiye'nin Ottawa BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi SelÃ§uk Ãœnal, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin, PKK, FETÃ– ve DEAÅž gibi farklÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aynÄ± anda mÃ¼cadele eden dÃ¼nyadaki tek Ã¼lke olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ertesinde sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda terÃ¶r kuÅŸaÄŸÄ± oluÅŸturmak isteyen PYD/YPG/KCK/PKK ile DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± bu kez Afrin'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Zeytin DalÄ± HarekatÄ± da tamamen bu terÃ¶r odaklarÄ±na yÃ¶nelik bir operasyondur.'' diyen Ãœnal, Kanada'daki hain Ã§evrelerin TÃ¼rkiye aleyhine kara propaganda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini belirtti.

Ãœnal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''AmaÃ§larÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in yayÄ±nladÄ±klarÄ± tÃ¼m fotoÄŸraflarÄ±n baÅŸka yerlerde, baÅŸka zamanlarda, baÅŸka tarihlerde Ã§ekilmiÅŸ olduÄŸu tek tek ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve dÃ¼nya kamuoyuna sunulmuÅŸtur. BunlarÄ±n iÃ§inde 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminde Ã§ekilen bazÄ± fotoÄŸraflarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gibi bÃ¼yÃ¼k bir yalancÄ±lÄ±k Ã¶rneÄŸi de mevcuttur. TÃ¼m bu yalan ve kara propaganda, BasÄ±n-YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ile Anadolu AjansÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan tek tek Ã§Ã¼rÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bizler de her vesileyle resmi makamlara ve kamuoyuna bu yalan propogandayÄ± anlatÄ±yoruz ve anlatmaya da devam edeceÄŸiz.

Sizler de bu kara propagandanÄ±n farkÄ±nda olun ve Ã§evrenize doÄŸrularÄ± anlatÄ±n.''

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan askerleri rahmetle anan Ãœnal, ''YÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonla tek bir ÅŸehidimizin dahi kanÄ± yerde bÄ±rakÄ±lmayacaktÄ±r.'' ifadelerini kullandÄ±.

Ãœnal, 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimindekiler de dahil tÃ¼m ÅŸehitlerin aziz hatÄ±rasÄ±nÄ± hayÄ±r ve duayla yadettiÄŸini anlatarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± hain darbe giriÅŸimine direnen kadÄ±n vatandaÅŸÄ±n, ''AnasÄ±z babasÄ±z yaÅŸanÄ±r ama vatansÄ±z yaÅŸanmaz. VatanÄ±mÄ±z olmazsa nereye gideriz?" sÃ¶zleriyle tamamladÄ±.

Programa TÃ¼rkiye'nin UluslararasÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (ICAO) nezdindeki Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ali RÄ±za Ã‡olak ve TÃ¼rkiye'nin Montreal BaÅŸkonsolosu Barkan Umruk ile Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.