11:11, 04 Mart 2018 Pazar

Ä°stanbul'da beklenen saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da yer yer etkili kuvvetli olan saÄŸanak nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli olmasÄ± istendi.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerinden derlediÄŸi bilgiye gÃ¶re, gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, gece saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya baÅŸladÄ±.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin edilen kentte, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

VatandaÅŸlara Ã¶zellikle yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n kuvvetli olmasÄ± beklenen Ä°stanbul, Yalova ve Kocaeli'de yaÅŸanabilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m tehlikesi, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, ulaÅŸÄ±mda aksama gibi sorunlara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

AyrÄ±ca, kentte etkili olmasÄ± beklenen kuvvetli rÃ¼zgar nedeniyle de Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direklerin devrilmesi, soba, doÄŸal gaz kaynaklÄ± zehirlenmelere karÅŸÄ± da dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

Bu arada, saÄŸanak nedeniyle vatandaÅŸlar da zor anlar yaÅŸadÄ±.

YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar otobÃ¼s duraklarÄ±na, bina giriÅŸlerine ve kapalÄ± yerlere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

Etkili yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± bÃ¶lgelerde de su birikintileri oluÅŸtu.

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