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19:15, 04 Mart 2018 Pazar
Orta Asya
11:24, 04 Mart 2018 Pazar

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Kazakistan nÃ¼kleerin yasaklanmasÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±
Kazakistan nÃ¼kleerin yasaklanmasÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±

Kazakistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l Temmuz ayÄ±nda kabul edilen NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzaladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, anlaÅŸmanÄ±n Kazakistanâ€™Ä±n BM Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov tarafÄ±ndan New Yorkâ€™ta dÃ¼zenlenen tÃ¶rende imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kazakistan'Ä±n anlaÅŸmanÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ve kabul edilmesine aktif bir ÅŸekilde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, "AnlaÅŸmanÄ±n ana hÃ¼kÃ¼mleri, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok nÃ¼kleer silahÄ±na sahip dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã¼lkesinden, nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma ve nÃ¼kleer silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleme alanÄ±nda lider Ã¼lkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸmekte uzun bir yol kat eden Kazakistan'Ä±n ilkeli duruÅŸunu karÅŸÄ±lÄ±yor" ifadeleri yer aldÄ±.

BugÃ¼ne kadar Kazakistan dahil 57 Ã¼lkenin imzaladÄ±ÄŸÄ± NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±, geÃ§en yÄ±l Temmuz ayÄ±nda BM'de nÃ¼kleer silah sahibi Ã¼lkeler ABD, Ä°ngiltere, Rusya, Fransa, Ã‡in'in boykotuna raÄŸmen 122 Ã¼lkenin desteÄŸiyle kabul edilmiÅŸti.

AnlaÅŸmada nÃ¼kleer silahlarÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenirken taraflara baÄŸlayÄ±cÄ± yasal zorunluluk getirilmiyor.

NÃ¼kleer karÅŸÄ±tÄ± Ã¼lke ve gruplar sÃ¶z konusu anlaÅŸmayla bu silahlarÄ±n tamamen imhasÄ± iÃ§in yasal zorunluluk getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.



Ä°lgili Konular Kazakistan
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