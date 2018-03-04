Kazakistan nÃ¼kleerin yasaklanmasÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, anlaÅŸmanÄ±n Kazakistanâ€™Ä±n BM Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov tarafÄ±ndan New Yorkâ€™ta dÃ¼zenlenen tÃ¶rende imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kazakistan'Ä±n anlaÅŸmanÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ve kabul edilmesine aktif bir ÅŸekilde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, "AnlaÅŸmanÄ±n ana hÃ¼kÃ¼mleri, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok nÃ¼kleer silahÄ±na sahip dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã¼lkesinden, nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma ve nÃ¼kleer silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleme alanÄ±nda lider Ã¼lkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸmekte uzun bir yol kat eden Kazakistan'Ä±n ilkeli duruÅŸunu karÅŸÄ±lÄ±yor" ifadeleri yer aldÄ±.
BugÃ¼ne kadar Kazakistan dahil 57 Ã¼lkenin imzaladÄ±ÄŸÄ± NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±, geÃ§en yÄ±l Temmuz ayÄ±nda BM'de nÃ¼kleer silah sahibi Ã¼lkeler ABD, Ä°ngiltere, Rusya, Fransa, Ã‡in'in boykotuna raÄŸmen 122 Ã¼lkenin desteÄŸiyle kabul edilmiÅŸti.
AnlaÅŸmada nÃ¼kleer silahlarÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenirken taraflara baÄŸlayÄ±cÄ± yasal zorunluluk getirilmiyor.
NÃ¼kleer karÅŸÄ±tÄ± Ã¼lke ve gruplar sÃ¶z konusu anlaÅŸmayla bu silahlarÄ±n tamamen imhasÄ± iÃ§in yasal zorunluluk getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi
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Ä°srail'e ait tarÄ±m uÃ§aklarÄ±, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki arazilere iÃ§eriÄŸi bilinmeyen kimyasal ilaÃ§lar pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±
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Kazakistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l Temmuz ayÄ±nda kabul edilen NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzaladÄ±.
Kanada'da, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olanlar iÃ§in mevlit okutuldu.
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Afganistan'da CÃ¼zcan ilinin Derzab bÃ¶lgesinde KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonda 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼