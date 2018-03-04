SavaÅŸÄ±n mirasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'te 1992-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan savaÅŸta aldÄ±ÄŸÄ± yaralar nedeniyle kullanÄ±lamaz hale gelen baÅŸkent Saraybosna'daki rasathane eski gÃ¼nlerini arÄ±yor.
SavaÅŸa kadar Ã¼lkedeki astronomi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n "amiral gemisi" konumunda olan rasathane, Ã¼zerindeki kurÅŸun izleriyle bugÃ¼n daha Ã§ok "hayalet" bir yapÄ±yÄ± andÄ±rÄ±yor.
Saraybosna yakÄ±nÄ±ndaki Trebevic DaÄŸÄ±'nda 1960'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru kurulan rasathane, Bosna'daki savaÅŸÄ±n ardÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ hatÄ±ralardan biri.
Ãœzeri kurÅŸun izleriyle dolu rasathane, savaÅŸ Ã¶ncesinde astronomi alanÄ±nda hem Bosna Hersek'in hem de bÃ¶lgenin Ã¶nde gelen bilim merkezlerinden biri olarak hizmet veriyordu. Bosna Hersek'in yakÄ±n astronomi tarihinde Ã¶nemli bir kilometre taÅŸÄ± olan rasathane, iki bina ve iÃ§inde teleskoplarÄ±n bulunduÄŸu Ã¼Ã§ kubbeden oluÅŸuyordu. Rasathane ayrÄ±ca bÃ¼nyesindeki kÃ¼tÃ¼phane, fotoÄŸraf laboratuvarÄ±, Ã¼st dÃ¼zey teknolojik aletler ve bilimsel yayÄ±nlarÄ±yla bÃ¶lgedeki astronomi meraklÄ±larÄ±na da ilham kaynaÄŸÄ± oluyordu.
Bosna'daki savaÅŸta SÄ±rp askerlerinin zarar verdiÄŸi ve kullanÄ±lamaz hale getirdiÄŸi rasathane, hem astronomi hem de bu bilim dalÄ±na baÄŸlÄ± diÄŸer alanlardaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¼yÃ¼k sekteye uÄŸrattÄ±.
ORÄ°ON'UN Ã‡ABALARI
Turistlerin ve Ã¶ÄŸrencilerin bilim dersleri kapsamÄ±nda ziyaret ettiÄŸi aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi gibi bir iÅŸlev gÃ¶ren bu tesis, Ã¼lkedeki "Orion" astronomi topluluÄŸunca yeniden eski gÃ¼nlerine dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
"Orion" astronomi topluluÄŸundan fizikÃ§i Adela Subasic, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendi dÃ¶neminde zirvede olan rasathanenin Ã§ok sayÄ±da bilimsel projeye imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, komÅŸu Ã¼lkelerden dahi buraya gÃ¶zlem iÃ§in gelenler olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Subasic, rasathanenin kullanÄ±lamaz hale getirilmesi nedeniyle Bosna Hersek'te astronominin bugÃ¼n, geÃ§miÅŸteki seviyesinden Ã§ok uzakta olduÄŸunu belirterek rasathaneye zarar verilmesindeki asÄ±l sebebin bulunduÄŸu stratejik konum olduÄŸunu kaydetti.
Rasathane iÃ§indeki donanÄ±mlara zarar verilmesinin, kitaplarÄ±n yakÄ±lmasÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu dile getiren Subasic, bÃ¶lge Ã¼lkelerinden SÄ±rbistan, HÄ±rvatistan ve Slovenya'daki rasathanelerin o dÃ¶nemde zarar gÃ¶rmediÄŸini ve bu nedenle bu Ã¼lkelerin astronomi alanÄ±nda Bosna Hersek'in Ã§ok Ã¶nÃ¼nde olduÄŸunu ifade etti.
Rasathanedeki yÄ±kÄ±mÄ±n bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olumsuz etkilemesine raÄŸmen astronomi sevdalÄ±larÄ± olarak yeniden organize olduklarÄ±nÄ± belirten Subasic, "Bu yeri yeniden hÄ±zlÄ±ca ayaÄŸa kaldÄ±rmak umuduyla bir astronomi topluluÄŸu kurduk. Projeler Ã¼retiyor ve rasathanenin yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Hala bir geliÅŸme olmadÄ± ama denemekten vazgeÃ§meyeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
YENÄ° ÅžEYLER KEÅžFEDÄ°LEBÄ°LÄ°R
Subasic, rasathanenin onarÄ±lmasÄ± konusunda tek umutlarÄ±nÄ±n yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar olduÄŸunu, zira bu merkezin Ã¼lkedeki siyasilerin pek ilgisini Ã§ekmediÄŸini sÃ¶yleyerek en kÄ±sa zamanda rasathanenin eski gÃ¼nlerine kavuÅŸmasÄ± temennisinde bulundu.
Rasathaneye farklÄ± yaÅŸ gruplarÄ±ndan Ã¶ÄŸrenciler getirerek burayÄ± gezdirdiklerini anlatan Subasic, kimi zaman da gece burada kalarak kendi imkanlarÄ±yla gÃ¶zlem yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Rasathanenin bir gÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir bilim merkezi olmasÄ±nÄ± dileyen Subasic, "BurasÄ±nÄ±n, sadece astronomi deÄŸil, fizik, kimya, biyoloji gibi diÄŸer bilim dallarÄ±nÄ±n da iÃ§inde olduÄŸu bir merkez olmasÄ±nÄ± umuyorum. Ã–ÄŸrencilerin gelebileceÄŸi, bilime ilgisi olanlarÄ±n katÄ±lÄ±m saÄŸlayacaÄŸÄ± bir yer hayal ediyorum. EÄŸer burasÄ± yeniden yapÄ±labilirse yeni ÅŸeyler de keÅŸfedilebilir." dedi.
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