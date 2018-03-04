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12:38, 04 Mart 2018 Pazar

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Edirne'de uyuÅŸturucu operasyonu
Edirne'de uyuÅŸturucu operasyonu

MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden kente getirilen 93 kilogram skunku Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 zanlÄ±, tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Edirne'de, MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden kente getirilen 93 kilogram skunku (genetiÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ esrar) Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi, tutuklandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Edirne Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n emniyetteki sorgularÄ± tamamlandÄ±.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.K. ve M.K.Åž. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.

Polis ekipleri, MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden 93 kilogram skunkun kayÄ±kla yurda getirilerek Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi bilgisi Ã¼zerine harekete geÃ§miÅŸ, takibe alÄ±nan 2 araÃ§, UzunkÃ¶prÃ¼ ilÃ§esi yakÄ±nÄ±nda durdurulmuÅŸtu.

AraÃ§lardan birinde 93 kilogram skunk ele geÃ§irilirken, diÄŸer aracÄ±n ise Ã¶ncÃ¼ olduÄŸu tespit edilmiÅŸti. Olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler M.K. ve M.K.Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular uyuÅŸturucu mÃ¼cadele edirne MeriÃ§ Nehri
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