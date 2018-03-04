Edirne'de uyuÅŸturucu operasyonu

ErdoÄŸan: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu temizleyeceÄŸiz

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz iÃ§in her ÅŸeyi gÃ¶ze aldÄ±k. MÃ¼cadelemizi de buna gÃ¶re vermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BugÃ¼n Afrin'deyiz, yarÄ±n MenbiÃ§'te olacaÄŸÄ±z, ertesi gÃ¼n FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar terÃ¶ristlerden temizleyeceÄŸiz" dedi