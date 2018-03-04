13:12, 04 Mart 2018 Pazar

Çinli vekiller ilk kez yemin edecek





Çin Ulusal Halk Meclisi'nde bu yıl ilk kez anayasaya bağlılık için yemin töreni yapılacak

Çin'de yıllık meclis toplantısı esnasında devlet liderlerinin seçilmesinden sonra ilk kez anayasaya bağlılık için yemin töreni yapılacak. Çin 13. Ulusal Halk Meclisi 1. Toplantısı Sözcüsü Zhang Yesui, bugün düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin yapılacak anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının görev süresine dair düzenleme yapılmasıyla ilgili sorusuna yanıt verdi. ÇKP tüzüğünde parti genel sekreterinin ve ÇKP Merkezi Askerî Komisyon Başkanı'nın görev süreleri, Çin Anayasası'nda da Çin Merkezi Askerî Komisyon Başkanı'nın görev süresi hakkında "iki dönemi geçemeyeceği" yönünde bir ifade olmadığını belirtti. Dolayısıyla anayasadaki cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili maddenin de bu doğrultuda düzenleneceğini dile getiren sözcü, bunun Xi Jinping önderliğinde ÇKP'nin otoritesinin korunmasına ve ulusal liderlik mekanizmasının iyileşmesine yararlı olduğunu ifade etti. Kaynak: CRI

İlgili Konular Çin xi jinping

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.