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Asya
13:12, 04 Mart 2018 Pazar

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Çinli vekiller ilk kez yemin edecek
Çinli vekiller ilk kez yemin edecek

Çin Ulusal Halk Meclisi'nde bu yıl ilk kez anayasaya bağlılık için yemin töreni yapılacak

Çin'de yıllık meclis toplantısı esnasında devlet liderlerinin seçilmesinden sonra ilk kez anayasaya bağlılık için yemin töreni yapılacak.

Çin 13. Ulusal Halk Meclisi 1. Toplantısı Sözcüsü Zhang Yesui, bugün düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin yapılacak anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının görev süresine dair düzenleme yapılmasıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

ÇKP tüzüğünde parti genel sekreterinin ve ÇKP Merkezi Askerî Komisyon Başkanı'nın görev süreleri, Çin Anayasası'nda da Çin Merkezi Askerî Komisyon Başkanı'nın görev süresi hakkında "iki dönemi geçemeyeceği" yönünde bir ifade olmadığını belirtti.

Dolayısıyla anayasadaki cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili maddenin de bu doğrultuda düzenleneceğini dile getiren sözcü, bunun Xi Jinping önderliğinde ÇKP'nin otoritesinin korunmasına ve ulusal liderlik mekanizmasının iyileşmesine yararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: CRI 



İlgili Konular Çin xi jinping
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