13:23, 04 Mart 2018 Pazar

MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina Operasyonu'nda 4 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti



arÅŸiv

Kuzey Sina'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼n 4 asker Ã¶ldÃ¼ 4'Ã¼ de yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r ordusunun terÃ¶r gruplarÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "2018 Sina Operasyonu"nda 4 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 10 silahlÄ± unsurun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Tamir er-Rifai, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Sina'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼n 4 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 4'Ã¼nÃ¼n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Operasyonlar kapsamÄ±nda 6 noktaya hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini ve 10 silahlÄ± unsurun etkisiz hale getirildiÄŸini aktaran Rifai, "askeri birlikleri hedef almak iÃ§in hazÄ±rlanan iki bombalÄ± aracÄ±n da imha edildiÄŸini" kaydetti. Son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki operasyonlar kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden asker sayÄ±sÄ± 16'ya, etkisiz hale getirilen silahlÄ± unsur sayÄ±sÄ± 105'e yÃ¼kseldi. MÄ±sÄ±r ordusu, Sina YarÄ±madasÄ±â€™ndaki terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± kara, hava ve deniz birliklerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 9 Åžubat'ta, "2018 Sina Operasyonu"nu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.