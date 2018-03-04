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Avustralya
Güncelleme: 22:07, 04 Mart 2018 Pazar

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Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişinin 70. yılı
Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişinin 70. yılı

Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişlerini kutlamak amacıyla Melbourne’ün Sunshine semtindeki Sunshine Camisi'nde 70. yıl festivali düzenlendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Kıbrıslı Türkler, ülkeye gelişlerinin 70. yılını binlerce kişinin katıldığı festivalle kutladı.

Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişlerini kutlamak amacıyla Melbourne’ün Sunshine semtindeki Sunshine Camisi'nde 70. yıl festivali düzenlendi.

Türkiye’nin Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Melbourne Fahri Konsolosu Hasan Sayar, Türk kökenli milletvekili Nazlı Süleyman, iktidar ve muhalefeti temsilen milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen festivale binlerce kişi katıldı.

Kıbrıs mutfağından geleneksel lezzetlerin yanı sıra canlı müzik ve halk oyunu gösterilerinin yer aldığı festivalde Avustralya Türk Mehter Takımı'nın gösterisi yoğun ilgi gördü.

TÜRK BAYRAĞI AVUSTRALYA’DA 70 YILDIR DALGALANIYOR

KKTC Melbourne Fahri Konsolosu Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 yıl önce Kıbrıslı Türklerin kıtaya ayak basmalarıyla Avustralya'da Türk kimliğinin oluşmaya başladığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişlerinden itibaren sonradan gelen Türklere sahip çıktıklarını, bunun yanı sıra 1956'da Melbourne'de düzenlenen olimpiyatlara katılan Türk güreşçilerini evlerinde misafir ettiklerine dikkati çeken Sayar, "Türk bayrağı Avustralya’da 70 yıldan beri dalgalanmaktadır." dedi.

Festivalde, Avustralya'da Türk tarihinin temellerini atan ilk nesiller ve yeni kuşaklarla bir arada kutlama yaptıklarını ifade eden Sayar, "Bugün biz burada Türklüğü kutluyoruz, Türk oluşumuzu, Avustralya’da Türk varlığını kutluyoruz, 70. Türk varlığı kutlu olsun diyorum." diye konuştu.

Avustralya'ya ilk gelen kafilelerden birindeki 12 Türk arasında yer alan Sami Kemal, Mısır bandıralı bir gemi ile 36 gün süren bir yolculuktan sonra Avustralya'ya ulaştıklarını dile getirdi.

Melbourne'e daha önce gelen arkadaşı sayesinde zorluk yaşamadığını, çocukları ve torunlarıyla mutlu bir hayat sürdüklerini dile getiren Kemal, "Evimiz, her şeyimiz tamam, çok şükür halimize." dedi.

Babasının Avustralya'ya göç etmesinden 3 yıl sonra kendilerini de bu ülkeye getirdiğini ve 67 yıldır Melbourne’de yaşadığını söyleyen Rabia İbrahim, ‘‘Babam bu memleketi buldu, geldi ve bizleri de bu memlekete getirdi. Ben çok memnunum Avustralya'dan, güzel hayat yaşadık." ifadelerini kullandı.

KKTC’den gelen sanatçılar ve müzik gruplarının konserleriyle devam eden festival gece havai fişek gösterileriyle sona erecek.

 



İlgili Konular Avustralya Kıbrıslı Türkler
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