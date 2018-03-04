Ä°srail uÃ§aklarÄ± Gazze'nin arazilerine kimyasal pÃ¼skÃ¼rttÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'e ait tarÄ±m uÃ§aklarÄ±nÄ±n Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki arazilere iÃ§eriÄŸi bilinmeyen kimyasal ilaÃ§lar pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Filistin TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda Toprak ve Sulama MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nizar el-Vahidi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tarÄ±m arazilerine kimyasal ilaÃ§lar pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Gazze'nin kuzeyine doÄŸru ilerlediÄŸini sÃ¶yledi.
"Bu ilaÃ§lar, mahsullerin telef olmasÄ±na neden oluyor, topraÄŸa zarar veriyor." diyen Vahidi, ilaÃ§larÄ±n iÃ§eriÄŸinin bilinmediÄŸini, bakanlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§eriÄŸi araÅŸtÄ±rabilmek iÃ§in gerekli imkanlara da sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Vahidi, "Ä°srail, iÃ§eriÄŸi ne olursa olsun Filistinlilerin tarÄ±m arazilerine ilaÃ§ pÃ¼skÃ¼rtemez. BÃ¶yle bir hakkÄ± yok." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srailli insan haklarÄ± kuruluÅŸu Gisha, Ä°srail'in bu uygulamayla sÄ±nÄ±rÄ± daha iyi gÃ¶zetleyebilmek iÃ§in otlarÄ± yok etmeyi hedeflediÄŸini aktarÄ±yor.
TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na pÃ¼skÃ¼rtÃ¼len bu ilaÃ§lar nedeniyle son iki yÄ±lda tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirmiÅŸti.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi
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Ä°srail'e ait tarÄ±m uÃ§aklarÄ±, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki arazilere iÃ§eriÄŸi bilinmeyen kimyasal ilaÃ§lar pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±
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