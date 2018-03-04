14:43, 04 Mart 2018 Pazar

BBP Genel baÅŸkanÄ± 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± savundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici:

- "Milli ve yerli olan 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± parÃ§alamak, bu ittifaka yÃ¶nelik fitne ateÅŸini yakmak adÄ±na ortaya atÄ±lan bir takÄ±m sÃ¶ylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salÄ±k veriyoruz"

ANKARA (AA) - BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "Milli ve yerli olan 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± parÃ§alamak, bu ittifaka yÃ¶nelik fitne ateÅŸini yakmak adÄ±na ortaya atÄ±lan bir takÄ±m sÃ¶ylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salÄ±k veriyoruz." dedi.

Destici, partisinin KadÄ±n KollarÄ± Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ vesilesiyle bir otelde dÃ¼zenlenen programa katÄ±ldÄ±.

Program, saygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸlandÄ±. Programda, Kuran-Ä± Kerim tilaveti yapÄ±ldÄ± ve dua edildi.

Program kapsamÄ±nda bir konuÅŸma yapan Destici, TÃ¼rk Ã¶rf ve adetinin ve Ä°slam dininin kadÄ±na ÅŸiddeti ve tacizi yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, buna raÄŸmen toplumda Ã¼zÃ¼cÃ¼ birÃ§ok olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Destici, kadÄ±na ÅŸiddet ve Ã§ocuklara cinsel istismarla ilgili gerekli adÄ±mlarÄ±n yÄ±llardÄ±r atÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek, "Biz bu suÃ§larla ilgili cezalarÄ±n hem adaletin yerine getirilmesi hem caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k anlamÄ±nda en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± savunuyoruz. Ã–zellikle bu hususla ilgili idam cezasÄ±nÄ±n mutlaka ama mutlaka getirilmesini baÅŸÄ±ndan beri sÃ¶ylÃ¼yoruz." ifadesini kullandÄ±.

"TAVRIMIZ NET Ä°TTÄ°FAKIN YANINDAYIZ"

Destici, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki hain darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan artÄ±k hiÃ§bir ÅŸeyin eskisi gibi olmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini aktararak, "BugÃ¼n TÃ¼rkiye, bunu yaÅŸÄ±yor. Bir 15 Temmuz Ã¶ncesi var, bir 15 Temmuz sonrasÄ± var. Åžimdi bazÄ±larÄ± bize diyor ki 'Ne deÄŸiÅŸti?' 15 Temmuz oldu, daha ne olsun. TÃ¼rkiye, bir iÅŸgal giriÅŸimiyle, bir darbe giriÅŸimiyle bir iÃ§ savaÅŸ giriÅŸimiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. DeÄŸerlendirmeler yapÄ±lÄ±rken hiÃ§ kimse bunu gÃ¶z ardÄ± etmemeli." dedi.

Partiler arasÄ± ittifaka imkan veren yasal dÃ¼zenlemenin TBMM'ye sevk edildiÄŸini anÄ±msatan Destici, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžimdi bakÄ±yoruz Cumhuriyet Halk Partisinin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi bir grup bunu ÅŸiddetle eleÅŸtiriyor. YarÄ±n bizi de ziyaret edecekler. Biz HDP hariÃ§ elbette ki bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerle otururuz konuÅŸuruz ama bizim tavrÄ±mÄ±z net, biz bu ittifakÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla da sonuna kadar yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸiz. SeÃ§im gÃ¼venliÄŸi meselesiyle ilgili eleÅŸtirileri de anlamakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyoruz. SeÃ§im gÃ¼venliÄŸiyle ilgili uyum yasalarÄ± paketindeki maddelere bakÄ±yoruz. BunlarÄ±n daha Ã§ok PKK'nÄ±n ve onun uzantÄ±larÄ±nÄ±n seÃ§im gÃ¼venliÄŸini yok ettiÄŸi unsurlar dikkate alÄ±narak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Åžimdi bakÄ±yorum Cumhuriyet Halk Partisi adeta HDP'nin sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapar gibi HDP'nin sÃ¶yleyeceÄŸi ÅŸeyleri sÃ¶ylÃ¼yor. Bunlar doÄŸru ÅŸeyler deÄŸil. SeÃ§im gÃ¼venliÄŸinden bahsedilecekse trilyonlarca Hazine yardÄ±mÄ± alÄ±yorlar, kurdurun sisteminizi sandÄ±k sandÄ±k oylarÄ±nÄ±zÄ± hesaplayÄ±n."

Destici, BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi olarak hiÃ§bir komplekse kapÄ±lmadan doÄŸrunun yanÄ±nda, yanlÄ±ÅŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Destici, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AK Parti ve MilliyetÃ§i Hareket Partisi arasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan seÃ§im ittifakÄ±nda biz de BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi olarak bu ittifakÄ± desteklediÄŸimizi, bu ittifakÄ±n yanÄ±ndan olduÄŸumuzu ve dolayÄ±sÄ±yla bu ittifakÄ±n iÃ§erisinde yer alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± da ifade ettik. Åžimdi BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisinin bu ittifakÄ±n iÃ§erisinde nasÄ±l yer alacaÄŸÄ± Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bizim bu sÃ¼reÃ§teki yol haritamÄ±z ÅŸudur, Ã¶ncelikli olarak Meclis'teki uyum yasalarÄ± sÃ¼reci tamamlanacak, dolayÄ±sÄ±yla da yasal olarak siyasi partilerin hangi ÅŸekilde ittifak yapacaÄŸÄ± net olarak ortaya Ã§Ä±kacak. Bu sÃ¼reci takip ediyoruz ve buna ziyadesiyle katkÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu tamamlandÄ±ktan sonra partiler ittifakta nasÄ±l yer alacaklar, bu ittifak edecek partiler arasÄ±nda mÃ¼zakere edilir. Daha sonra bu mÃ¼zakereler partilerin yetkili kurullarÄ±na getirilir ve bu kurullar nihai kararlarÄ±nÄ± verirler. Bizim de yapacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ budur. Åžimdiden bu milli ve yerli olan 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± parÃ§alamak, bu ittifaka yÃ¶nelik fitne ateÅŸini yakmak adÄ±na ortaya atÄ±lan bir takÄ±m sÃ¶ylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salÄ±k veriyoruz."

Destici, programa katÄ±lan partili kadÄ±nlara karanfil daÄŸÄ±tarak, onlarla sohbet etti.