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Güncelleme: 20:06, 04 Mart 2018 Pazar

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Kazakistan'da Uluslararası Kadınlar Forumu
Kazakistan'da Uluslararası Kadınlar Forumu

Astana Kadınlar Kulübü kurucularından Jolboldina, "Kadınları özgüvenini geliştirmeye ve küresel eğilimleri takip etmeye çağırıyoruz. Kadının kafasında hep ertelediği belli bir proje veya fikirler var. Biz de çeşitli ülkelerden gelen lider kadınların sunumlarıyla kadınları motive etmek istiyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da ilk kez "Kadın liderliği ve girişimciliği, kendini geliştirme" temalı Uluslararası Kadınlar Forumu yapıldı.

Kazakistan'daki 12 binden fazla iş kadının üye olduğu Astana Kadınlar Kulübü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken Hilton Astana otelinde düzenlenen foruma, 500'den fazla kadın katıldı.

Forumda, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Malezya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den gelen konuşmacılar kariyer ve iş kurma, kendini geliştirme, aile ilişkileri ve diğer konularda sonumlar yaptı.

Astana Kadınlar Kulübü kurucularından Aliya Jolboldina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenen bu forumla dünyada kadınların aynı sorun, korku ve hayalleri paylaştıklarını göstermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Forumda kadın liderliği ve girişimciliği, özgüveni geliştirme gibi konuları tartıştıklarına işaret eden Jolboldina, "Kadınları özgüvenini geliştirmeye ve küresel eğilimleri takip etmeye çağırıyoruz. Kadının kafasında hep ertelediği belli bir proje veya fikirler var. Biz de çeşitli ülkelerden gelen lider kadınların sunumlarıyla kadınları motive etmek istiyoruz." diye konuştu.

Jolboldina, forumu geleneksel hale getireceklerini ve bir sonraki toplantılarda kadın girişimciliği konularının ele alınacağını söyleyerek dünyanın birçok ülkesinden gelecek katılımcılarla Kazakistanlı kadınlara ilham vermeye çalışacaklarını belirtti.



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