Edirne'de bir tÄ±r kÃ¶prÃ¼ye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Edirne'de, transfÃ¶rmotor yÃ¼klÃ¼ bir tÄ±r kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Osman Cihangir GÃ¼ltekin idaresindeki 34 PK 0381 plakalÄ± transfÃ¶rmotor taÅŸÄ±yan tÄ±r, Darâ€™Ã¼l Hadis Camisi yakÄ±nlarÄ±ndaki tren kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§emedi.
YÃ¼ksekliÄŸi 3,40 metre olan kÃ¶prÃ¼yle hemen hemen aynÄ± yÃ¼ksekliÄŸe sahip tÄ±rla kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§ebileceÄŸi ihtimaliyle hareket eden GÃ¼ltekin, dorsenin kÃ¶prÃ¼ altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle kÃ¶prÃ¼ altÄ±nda kaldÄ±.
Set YanÄ± adÄ±yla bilinen yolda, trafiÄŸin aksamasÄ±na yol aÃ§an tÄ±rÄ±n Ã§ekici vasÄ±tasÄ±yla Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle izinsiz gÃ¶steri yapmak isteyen ve polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 15 kiÅŸi daha sonra Kabahatler Kanunu'na gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz iÃ§in her ÅŸeyi gÃ¶ze aldÄ±k. MÃ¼cadelemizi de buna gÃ¶re vermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BugÃ¼n Afrin'deyiz, yarÄ±n MenbiÃ§'te olacaÄŸÄ±z, ertesi gÃ¼n FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar terÃ¶ristlerden temizleyeceÄŸiz" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "DoÄŸu-batÄ± aksÄ±nda Avrupa ile Asya arasÄ±nda taÅŸÄ±ma koridorlarÄ±nÄ±n kesintisiz hale getirilmesi adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir proje" dedi
BartÄ±n'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸla KirazlÄ±k KÃ¶prÃ¼ BarajÄ±'nÄ±n yÃ¼kselen sularÄ±, bazÄ± evlerin giriÅŸ katlarÄ±nÄ± basarken, 3 ev tahliye edildi
EyÃ¼psultan'da bir parkÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 5 araÃ§ zarar gÃ¶rdÃ¼
Afrin HarekatÄ±'nda 44. gÃ¼ne girildi. Raco'da kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± harekatta TSK ve Ã–SO'nun Afrin'e ilerleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor. BugÃ¼n, sabah saatlerinde HacÄ± Halil kÃ¶yÃ¼ ve Åžeyh Hadid beldeleri, ardÄ±ndan Bafliun, Halilo, SoÄŸulcak ve Aranda kÃ¶yleri de terÃ¶ristlerden temizlendi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Milli ve yerli olan 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± parÃ§alamak, bu ittifaka yÃ¶nelik fitne ateÅŸini yakmak adÄ±na ortaya atÄ±lan bir takÄ±m sÃ¶ylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salÄ±k veriyoruz" dedi
TransfÃ¶rmotor taÅŸÄ±yan tÄ±r, Darâ€™Ã¼l Hadis Camisi yakÄ±nlarÄ±ndaki tren kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§emedi.
MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden kente getirilen 93 kilogram skunku Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 zanlÄ±, tutuklandÄ±
Ä°stanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi
1964 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de kurulan ve dÃ¼nyanÄ±n ilk gen bankalarÄ±ndan biri olan Ulusal Tohum Gen BankasÄ±'nda, 3 bin 300 tÃ¼r ve 60 binden fazla tohum gelecek nesiller iÃ§in saklanÄ±yor.
Ä°stanbul'da KaÄŸÄ±thane, BeyoÄŸlu, Pendik ve Kartal'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 5 Mart'ta su kesintisi uygulanacak.
Antalya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± suÃ§undan hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan eski HDP Alanya Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Fahrettin Kiraz gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n, Arnavutlukâ€™ta 5 OsmanlÄ± eserinin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
Bilecik merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi