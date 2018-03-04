14:52, 04 Mart 2018 Pazar

Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Cuburi'den "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m" mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak Meclisi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hÃ¢lihazÄ±rda Kuveyt'i ziyaret eden Cuburi, Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

BÃ¶lgede yaÅŸanan son geliÅŸmeleri ele alan ikili, Irak'ta terÃ¶ristlerden temizlenen alanlarda istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±, imar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine dÃ¶nebilmesi iÃ§in AraplarÄ±n ve uluslararasÄ± taraflarÄ±n sarf ettiÄŸi Ã§abalarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Irak'Ä±n, "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m ve ortak Ã§Ä±karlara hizmet edecek ÅŸekilde iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme" konusunda istekli olduÄŸunu ifade eden Cuburi, "Arap Ã¼lkeleriyle yeni bir sayfa aÃ§mayÄ±, terÃ¶r yÃ¼zÃ¼nden zarar gÃ¶ren ÅŸehirlerimizin imarÄ±nda kardeÅŸ Ã¼lkelerin rolÃ¼ olmasÄ±nÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kendi bÃ¶lgelerine dÃ¶nmesi Ã¶nÃ¼ndeki tÃ¼m engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± umuyoruz." dedi.

Cuburi, Kuveyt'in Irak hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±na verdiÄŸi destekten Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.

Kuveyt Emiri Sabah da Ã¼lkesinin Irak'a destek veren sabit tutumunu hatÄ±rlatarak, terÃ¶rle mÃ¼cadelesinde de yanÄ±nda durduÄŸunu vurguladÄ±. Sabah ayrÄ±ca, imar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lma ve her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± sunma konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Kuveyt, 14 Åžubat'ta, 70'ten fazla baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä± Ã¼lkeden 2 bin 300 ÅŸirket ve uluslararasÄ± kuruluÅŸun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Irak'Ä±n yeniden imarÄ±" konferansÄ±na ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

IraklÄ± yetkililer, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Ã¼lkenin batÄ± ve kuzey bÃ¶lgelerinin yeniden imarÄ± iÃ§in 88,2 milyar dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtiyor.