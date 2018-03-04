Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Cuburi'den

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak Meclisi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hÃ¢lihazÄ±rda Kuveyt'i ziyaret eden Cuburi, Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.
BÃ¶lgede yaÅŸanan son geliÅŸmeleri ele alan ikili, Irak'ta terÃ¶ristlerden temizlenen alanlarda istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±, imar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine dÃ¶nebilmesi iÃ§in AraplarÄ±n ve uluslararasÄ± taraflarÄ±n sarf ettiÄŸi Ã§abalarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Irak'Ä±n, "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m ve ortak Ã§Ä±karlara hizmet edecek ÅŸekilde iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme" konusunda istekli olduÄŸunu ifade eden Cuburi, "Arap Ã¼lkeleriyle yeni bir sayfa aÃ§mayÄ±, terÃ¶r yÃ¼zÃ¼nden zarar gÃ¶ren ÅŸehirlerimizin imarÄ±nda kardeÅŸ Ã¼lkelerin rolÃ¼ olmasÄ±nÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kendi bÃ¶lgelerine dÃ¶nmesi Ã¶nÃ¼ndeki tÃ¼m engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± umuyoruz." dedi.
Cuburi, Kuveyt'in Irak hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±na verdiÄŸi destekten Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Kuveyt Emiri Sabah da Ã¼lkesinin Irak'a destek veren sabit tutumunu hatÄ±rlatarak, terÃ¶rle mÃ¼cadelesinde de yanÄ±nda durduÄŸunu vurguladÄ±. Sabah ayrÄ±ca, imar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lma ve her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± sunma konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Kuveyt, 14 Åžubat'ta, 70'ten fazla baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä± Ã¼lkeden 2 bin 300 ÅŸirket ve uluslararasÄ± kuruluÅŸun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Irak'Ä±n yeniden imarÄ±" konferansÄ±na ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.
IraklÄ± yetkililer, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Ã¼lkenin batÄ± ve kuzey bÃ¶lgelerinin yeniden imarÄ± iÃ§in 88,2 milyar dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtiyor.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi
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Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m ve ortak Ã§Ä±karlara hizmet edecek ÅŸekilde iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme" konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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