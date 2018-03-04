14:59, 04 Mart 2018 Pazar

TSK, Afrin'de 4 kÃ¶yÃ¼ daha terÃ¶ristlerden temizledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrin HarekatÄ±'ndan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Afrin'e Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda bugÃ¼n 44. gÃ¼ne girildi. TSK ve Ã–SO, Raco'da kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.

TSK'dan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamada Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±'nda Raco beldesi dÃ¢hil 7 yerleÅŸim yerinin kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 2612 olduÄŸu belirtildi.

TSK ve Ã–SO, Afrin'in HacÄ± Halil kÃ¶yÃ¼ ile Åžeyh Hadid beldesini terÃ¶ristlerden temizledi. AyrÄ±ca, Afrin'in Bafliun kÃ¶yÃ¼ ve daÄŸÄ± ile Halilo, SoÄŸulcak ve Aranda kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi.

TSK ve Ã–SO birlikleri, dÃ¼n Racu belde merkezini terÃ¶ristlerden temizlemiÅŸti.

TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n iÅŸgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sÄ± kÃ¶y, 6'sÄ± kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 21'i stratejik daÄŸ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait Ã¼s olmak Ã¼zere 129 noktayÄ± ele geÃ§irdi.

HabertÃ¼rk'Ã¼n derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re terÃ¶ristlerden temizlenen yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:

"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezi, beldeye baÄŸlÄ± Meydan Ekbez, Bendirek, Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Åžeyh Huruz, Ã–mer Simo, DuraklÄ±, Hayyam, Surain, Ã‡arkanlÄ±, AkanlÄ±, Mikdad ve Ali Racu kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ±, Havuz Tepesi ile KÃ¼rdo, Åžeyh Huruz kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± iki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim; Racu belde merkezi, beldeye baÄŸlÄ± MesekanlÄ±, HacÄ± Halil, MamalÄ±, AtamanlÄ± kÃ¶yleri, Åžeyh Mehmetli kÃ¶yÃ¼, Ayn Batman DaÄŸÄ±, YukarÄ± HacÄ±kanlÄ±, AÅŸaÄŸÄ± HacÄ±kanlÄ±, DerviÅŸ ObasÄ±, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y ve 1083 rakÄ±mlÄ± tepe, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi, Alkana, KÄ±rmÄ±zÄ±, Karri, ÅžerbanlÄ±, Åžedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, SarÄ± UÅŸaÄŸÄ±, RahmanlÄ±, Maskah, Åžeyh Muhammedli, Dudu, SemalÄ±k, Velikli, Kavanda kÃ¶yleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Åžeyh Hadid beldesinde AÅŸaÄŸÄ± Sinara ve YukarÄ± Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Ã‡akallÄ± kÃ¶yleri ile Åžeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼ ve Hac Bilal kÃ¶yÃ¼; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, HacÄ± Ä°skender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, DÃ¼kkan, EÅŸkan, ArÅŸali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, AÅŸaÄŸÄ± Korgan ve YukarÄ± Korgan, Ebu Kabe ile HacÄ±lar kÃ¶yleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi, Ã¼s olarak kullanÄ±lan Beyyada noktasÄ±; Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ±, Badinli, Ã‡emenli, Ali BezanlÄ±, Karkin, UmranlÄ±, Uverkan, Ä°kidam, Åželtah, Merseva, Serincek, Kastel CÃ¼ndo, DikmetaÅŸ, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan kÃ¶yleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi.

Raco'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 120 PKK/PYD'li terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirilirken 200 aÅŸkÄ±n PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristin de gÃ¼neyden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± dile getiriliyor.