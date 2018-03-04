TSK, Afrin'de 4 kÃ¶yÃ¼ daha terÃ¶ristlerden temizledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afrin HarekatÄ±'ndan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Afrin'e Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda bugÃ¼n 44. gÃ¼ne girildi. TSK ve Ã–SO, Raco'da kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±.
TSK'dan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamada Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ±'nda Raco beldesi dÃ¢hil 7 yerleÅŸim yerinin kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 2612 olduÄŸu belirtildi.
TSK ve Ã–SO, Afrin'in HacÄ± Halil kÃ¶yÃ¼ ile Åžeyh Hadid beldesini terÃ¶ristlerden temizledi. AyrÄ±ca, Afrin'in Bafliun kÃ¶yÃ¼ ve daÄŸÄ± ile Halilo, SoÄŸulcak ve Aranda kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi.
TSK ve Ã–SO birlikleri, dÃ¼n Racu belde merkezini terÃ¶ristlerden temizlemiÅŸti.
TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana YPG/PKK-DEAÅž'Ä±n iÅŸgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sÄ± kÃ¶y, 6'sÄ± kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 21'i stratejik daÄŸ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait Ã¼s olmak Ã¼zere 129 noktayÄ± ele geÃ§irdi.
HabertÃ¼rk'Ã¼n derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re terÃ¶ristlerden temizlenen yerleÅŸim birimleri ve stratejik noktalar ÅŸÃ¶yle:
"BÃ¼lbÃ¼l beldesi merkezi, beldeye baÄŸlÄ± Meydan Ekbez, Bendirek, Åžengal, Zehran, Bali KÃ¶y, Kurni, Hay OÄŸlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Åžeyh Huruz, Ã–mer Simo, DuraklÄ±, Hayyam, Surain, Ã‡arkanlÄ±, AkanlÄ±, Mikdad ve Ali Racu kÃ¶yleri, Huruz DaÄŸÄ±, DarmÄ±k DaÄŸÄ±, Kurni DaÄŸÄ±, Havuz Tepesi ile KÃ¼rdo, Åžeyh Huruz kÃ¶yÃ¼ne baÄŸlÄ± iki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim; Racu belde merkezi, beldeye baÄŸlÄ± MesekanlÄ±, HacÄ± Halil, MamalÄ±, AtamanlÄ± kÃ¶yleri, Åžeyh Mehmetli kÃ¶yÃ¼, Ayn Batman DaÄŸÄ±, YukarÄ± HacÄ±kanlÄ±, AÅŸaÄŸÄ± HacÄ±kanlÄ±, DerviÅŸ ObasÄ±, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal KÃ¶y ve 1083 rakÄ±mlÄ± tepe, Ã–mer UÅŸaÄŸÄ±, Mamel UÅŸaÄŸÄ±, SÃ¼leyman Halil, Sati ÅžaÄŸi, Alkana, KÄ±rmÄ±zÄ±, Karri, ÅžerbanlÄ±, Åžedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, SarÄ± UÅŸaÄŸÄ±, RahmanlÄ±, Maskah, Åžeyh Muhammedli, Dudu, SemalÄ±k, Velikli, Kavanda kÃ¶yleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Åžeyh Hadid beldesinde AÅŸaÄŸÄ± Sinara ve YukarÄ± Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Ã‡akallÄ± kÃ¶yleri ile Åžeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak kÃ¶yÃ¼ ve Hac Bilal kÃ¶yÃ¼; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, HacÄ± Ä°skender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, DÃ¼kkan, EÅŸkan, ArÅŸali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, AÅŸaÄŸÄ± Korgan ve YukarÄ± Korgan, Ebu Kabe ile HacÄ±lar kÃ¶yleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi, Ã¼s olarak kullanÄ±lan Beyyada noktasÄ±; Åžeran beldesinde Burseya DaÄŸÄ±, Badinli, Ã‡emenli, Ali BezanlÄ±, Karkin, UmranlÄ±, Uverkan, Ä°kidam, Åželtah, Merseva, Serincek, Kastel CÃ¼ndo, DikmetaÅŸ, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan kÃ¶yleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye kÃ¶y altÄ± yerleÅŸimi.
Raco'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 120 PKK/PYD'li terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirilirken 200 aÅŸkÄ±n PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristin de gÃ¼neyden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± dile getiriliyor.
8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle izinsiz gÃ¶steri yapmak isteyen ve polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 15 kiÅŸi daha sonra Kabahatler Kanunu'na gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz iÃ§in her ÅŸeyi gÃ¶ze aldÄ±k. MÃ¼cadelemizi de buna gÃ¶re vermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BugÃ¼n Afrin'deyiz, yarÄ±n MenbiÃ§'te olacaÄŸÄ±z, ertesi gÃ¼n FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar terÃ¶ristlerden temizleyeceÄŸiz" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "DoÄŸu-batÄ± aksÄ±nda Avrupa ile Asya arasÄ±nda taÅŸÄ±ma koridorlarÄ±nÄ±n kesintisiz hale getirilmesi adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir proje" dedi
BartÄ±n'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸla KirazlÄ±k KÃ¶prÃ¼ BarajÄ±'nÄ±n yÃ¼kselen sularÄ±, bazÄ± evlerin giriÅŸ katlarÄ±nÄ± basarken, 3 ev tahliye edildi
EyÃ¼psultan'da bir parkÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 5 araÃ§ zarar gÃ¶rdÃ¼
Afrin HarekatÄ±'nda 44. gÃ¼ne girildi. Raco'da kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± harekatta TSK ve Ã–SO'nun Afrin'e ilerleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor. BugÃ¼n, sabah saatlerinde HacÄ± Halil kÃ¶yÃ¼ ve Åžeyh Hadid beldeleri, ardÄ±ndan Bafliun, Halilo, SoÄŸulcak ve Aranda kÃ¶yleri de terÃ¶ristlerden temizlendi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Milli ve yerli olan 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± parÃ§alamak, bu ittifaka yÃ¶nelik fitne ateÅŸini yakmak adÄ±na ortaya atÄ±lan bir takÄ±m sÃ¶ylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salÄ±k veriyoruz" dedi
TransfÃ¶rmotor taÅŸÄ±yan tÄ±r, Darâ€™Ã¼l Hadis Camisi yakÄ±nlarÄ±ndaki tren kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§emedi.
MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden kente getirilen 93 kilogram skunku Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 zanlÄ±, tutuklandÄ±
Ä°stanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi
1964 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de kurulan ve dÃ¼nyanÄ±n ilk gen bankalarÄ±ndan biri olan Ulusal Tohum Gen BankasÄ±'nda, 3 bin 300 tÃ¼r ve 60 binden fazla tohum gelecek nesiller iÃ§in saklanÄ±yor.
Ä°stanbul'da KaÄŸÄ±thane, BeyoÄŸlu, Pendik ve Kartal'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 5 Mart'ta su kesintisi uygulanacak.
Antalya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± suÃ§undan hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan eski HDP Alanya Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Fahrettin Kiraz gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi