Güncelleme: 02:11, 05 Mart 2018 Pazartesi

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Uluslararası Filistin Halkının Haklarına Destek Komitesinin çağrısıyla, Gazze limanında bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve tutukluların fotoğraflarının yanı sıra uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran pankartlar taşıdı.

Komitenin yönetim kurulu üyelerinden Nahid Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin özgür dünyaya bir mesaj taşıdığını belirterek, tutukluların kendileri için öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı.

"İsrail hükümeti, son yıllarda uluslararası normlara aykırı olarak tutsaklara işkence yapmayı hiç durdurmadı." ifadelerini kullanan Halef, uluslararası insan hakları örgütlerine, " İsrail'in, tutsak haklarını ele alan uluslararası sözleşmelere uymaya zorlanması için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Halef son olarak Filistin hükümetinin tutuklular meselesini gündem listesine eklemesi gerektiğini vurguladı.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.