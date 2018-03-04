15:28, 04 Mart 2018 Pazar

EyÃ¼p Sultan'da yaÄŸÄ±ÅŸ parkÄ±n istinat duvarÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±





EyÃ¼psultan'da bir parkÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 5 araÃ§ zarar gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi EyÃ¼psultan'da yaÄŸmur nedeniyle bir parkÄ±n istinat duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼. Ä°stanbul'da etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ, Merkez Mahallesi Ä°dris KÃ¶ÅŸkÃ¼ Caddesi'ndeki Ä°dris Bitlis ParkÄ±'nÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesine neden oldu. Duvar, yolda park halinde bulunan araÃ§larÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼. Olayda, bir kamyon, 4 otomobil zarar gÃ¶rdÃ¼. Ã‡evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nÄ±rken, ekiplerin duvar altÄ±ndaki araÃ§larÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Bu arada, Silivri'de de yaÄŸmur aralÄ±klarla devam ederken, bazÄ± bÃ¶lgelerde dolu etkili oluyor.

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