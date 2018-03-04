YÃ¼kselen baraj sularÄ± nedeniyle evleri su bastÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BartÄ±n'da etkili olan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± evleri su bastÄ±, Ã¶nlemler Ã§erÃ§evesinde 3 ev tahliye edildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle BartÄ±n-KarabÃ¼k yolu Ã¼zerinde bulanan KirazlÄ±k KÃ¶prÃ¼ BarajÄ±'nda su seviyesi yÃ¼kseldi.
Baraj Ã§evresindeki bazÄ± evlerin giriÅŸ katlarÄ±nÄ± su basarken, 3 evde yaÅŸayanlar tahliye edildi.
ApdipaÅŸa beldesine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±dere, YukarÄ±dere ve GÃ¶kmenoÄŸlu mahallelerine ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yolun da su altÄ±nda kalmasÄ± sebebiyle mahallelere ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.
YÃ¼kselen baraj sularÄ± nedeniyle evi su altÄ±nda kalan Cemile DÃ¶nmez, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n sabaha karÅŸÄ± uyuduklarÄ± sÄ±rada evlerine komÅŸularÄ±nÄ±n gelerek kendilerini uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Evin Ã§evresinin su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmeleri Ã¼zerine apar topar evdeki beyaz eÅŸyalarÄ± ikinci kata Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± ve eÅŸiyle kendisinin de odunluk Ã§atÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kabildiklerini ifade eden DÃ¶nmez, "Åžu anda akrabalarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda kalÄ±yoruz. BirÃ§ok eÅŸyamÄ±z su altÄ±nda kaldÄ±. Suyun daha da yÃ¼kselmesinden korkuyoruz. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k." dedi.
YollarÄ± kapanan mahalle sakinleri de sabah kalktÄ±klarÄ±nda yollarÄ±nÄ±n tamamen kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini ifade ederek, "Mahallemizde acil bir durum olsa ÅŸu anda ulaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z yok. Yetkililerden yardÄ±m bekliyoruz." diye konuÅŸtu.
ApdipaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± YaÅŸar DÃ¶nmez de gece saatlerinde etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n baraj suyunun yÃ¼kselmesine neden olduÄŸunu belirterek, "Maalesef bazÄ± evleri su bastÄ±, beldemize baÄŸlÄ± 3 mahallemize ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yollar su altÄ±nda kaldÄ±. Yine bu mahallelerimize keson kuyularÄ±ndaki pompalarÄ±n su altÄ±nda kalmasÄ± sebebiyle su verilemiyor ve elektrik de yok. Ä°lgili kurumlarla irtibat halindeyiz ve maÄŸduriyetin giderilmesi iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor." dedi.
8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle izinsiz gÃ¶steri yapmak isteyen ve polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 15 kiÅŸi daha sonra Kabahatler Kanunu'na gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz iÃ§in her ÅŸeyi gÃ¶ze aldÄ±k. MÃ¼cadelemizi de buna gÃ¶re vermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BugÃ¼n Afrin'deyiz, yarÄ±n MenbiÃ§'te olacaÄŸÄ±z, ertesi gÃ¼n FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar terÃ¶ristlerden temizleyeceÄŸiz" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "DoÄŸu-batÄ± aksÄ±nda Avrupa ile Asya arasÄ±nda taÅŸÄ±ma koridorlarÄ±nÄ±n kesintisiz hale getirilmesi adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir proje" dedi
BartÄ±n'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸla KirazlÄ±k KÃ¶prÃ¼ BarajÄ±'nÄ±n yÃ¼kselen sularÄ±, bazÄ± evlerin giriÅŸ katlarÄ±nÄ± basarken, 3 ev tahliye edildi
EyÃ¼psultan'da bir parkÄ±n istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 5 araÃ§ zarar gÃ¶rdÃ¼
Afrin HarekatÄ±'nda 44. gÃ¼ne girildi. Raco'da kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± harekatta TSK ve Ã–SO'nun Afrin'e ilerleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor. BugÃ¼n, sabah saatlerinde HacÄ± Halil kÃ¶yÃ¼ ve Åžeyh Hadid beldeleri, ardÄ±ndan Bafliun, Halilo, SoÄŸulcak ve Aranda kÃ¶yleri de terÃ¶ristlerden temizlendi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Milli ve yerli olan 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± parÃ§alamak, bu ittifaka yÃ¶nelik fitne ateÅŸini yakmak adÄ±na ortaya atÄ±lan bir takÄ±m sÃ¶ylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salÄ±k veriyoruz" dedi
TransfÃ¶rmotor taÅŸÄ±yan tÄ±r, Darâ€™Ã¼l Hadis Camisi yakÄ±nlarÄ±ndaki tren kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§emedi.
MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden kente getirilen 93 kilogram skunku Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 zanlÄ±, tutuklandÄ±
Ä°stanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi
1964 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de kurulan ve dÃ¼nyanÄ±n ilk gen bankalarÄ±ndan biri olan Ulusal Tohum Gen BankasÄ±'nda, 3 bin 300 tÃ¼r ve 60 binden fazla tohum gelecek nesiller iÃ§in saklanÄ±yor.
Ä°stanbul'da KaÄŸÄ±thane, BeyoÄŸlu, Pendik ve Kartal'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde 5 Mart'ta su kesintisi uygulanacak.
Antalya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± suÃ§undan hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan eski HDP Alanya Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Fahrettin Kiraz gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n, Arnavutlukâ€™ta 5 OsmanlÄ± eserinin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
Bilecik merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revinden ihraÃ§ edilenlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 jandarma personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi