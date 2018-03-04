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YÃ¼kselen baraj sularÄ± nedeniyle evleri su bastÄ±
YÃ¼kselen baraj sularÄ± nedeniyle evleri su bastÄ±

BartÄ±n'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸla KirazlÄ±k KÃ¶prÃ¼ BarajÄ±'nÄ±n yÃ¼kselen sularÄ±, bazÄ± evlerin giriÅŸ katlarÄ±nÄ± basarken, 3 ev tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BartÄ±n'da etkili olan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± evleri su bastÄ±, Ã¶nlemler Ã§erÃ§evesinde 3 ev tahliye edildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle BartÄ±n-KarabÃ¼k yolu Ã¼zerinde bulanan KirazlÄ±k KÃ¶prÃ¼ BarajÄ±'nda su seviyesi yÃ¼kseldi.

Baraj Ã§evresindeki bazÄ± evlerin giriÅŸ katlarÄ±nÄ± su basarken, 3 evde yaÅŸayanlar tahliye edildi.

ApdipaÅŸa beldesine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±dere, YukarÄ±dere ve GÃ¶kmenoÄŸlu mahallelerine ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yolun da su altÄ±nda kalmasÄ± sebebiyle mahallelere ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.

YÃ¼kselen baraj sularÄ± nedeniyle evi su altÄ±nda kalan Cemile DÃ¶nmez, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n sabaha karÅŸÄ± uyuduklarÄ± sÄ±rada evlerine komÅŸularÄ±nÄ±n gelerek kendilerini uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Evin Ã§evresinin su altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmeleri Ã¼zerine apar topar evdeki beyaz eÅŸyalarÄ± ikinci kata Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± ve eÅŸiyle kendisinin de odunluk Ã§atÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kabildiklerini ifade eden DÃ¶nmez, "Åžu anda akrabalarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda kalÄ±yoruz. BirÃ§ok eÅŸyamÄ±z su altÄ±nda kaldÄ±. Suyun daha da yÃ¼kselmesinden korkuyoruz. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k." dedi.

YollarÄ± kapanan mahalle sakinleri de sabah kalktÄ±klarÄ±nda yollarÄ±nÄ±n tamamen kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini ifade ederek, "Mahallemizde acil bir durum olsa ÅŸu anda ulaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z yok. Yetkililerden yardÄ±m bekliyoruz." diye konuÅŸtu.

ApdipaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± YaÅŸar DÃ¶nmez de gece saatlerinde etkili olan saÄŸanaÄŸÄ±n baraj suyunun yÃ¼kselmesine neden olduÄŸunu belirterek, "Maalesef bazÄ± evleri su bastÄ±, beldemize baÄŸlÄ± 3 mahallemize ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yollar su altÄ±nda kaldÄ±. Yine bu mahallelerimize keson kuyularÄ±ndaki pompalarÄ±n su altÄ±nda kalmasÄ± sebebiyle su verilemiyor ve elektrik de yok. Ä°lgili kurumlarla irtibat halindeyiz ve maÄŸduriyetin giderilmesi iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor." dedi.



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