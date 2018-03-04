15:59, 04 Mart 2018 Pazar

'BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±' yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu'nun, doÄŸu-batÄ± aksÄ±nda Avrupa ile Asya arasÄ±nda taÅŸÄ±ma koridorlarÄ±nÄ±n kesintisiz hale getirilmesi adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir proje olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni deÄŸerlendirmek Ã¼zere Kars Harakani HavalimanÄ±'na gelen Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Åžahin Mustafayev, Azerbaycan DemiryollarÄ± BaÅŸkanÄ± Cavid Kurbanov, GÃ¼rcistan DemiryollarÄ± BaÅŸkanÄ± David Peradze, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta ve diÄŸer ilgililerce karÅŸÄ±landÄ±.

Bakan Arslan ve beraberindeki heyet, karÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan Azerbaycan halkÄ±nÄ±n umumi lideri merhum Haydar Aliyev'in PaÅŸaÃ§ayÄ±r yolundaki anÄ±tÄ±nÄ± ziyaret ederek Ã§elenk bÄ±raktÄ±.

Bakan Arslan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin TÃ¼rkiye, Azerbaycan ve GÃ¼rcistan ile birlikte yapÄ±lan uluslararasÄ± bir proje olduÄŸunu vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla projenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 30 Ekim'de BakÃ¼'nÃ¼n Alat LimanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini hatÄ±rlatarak, "O gÃ¼nden bu gÃ¼ne projenin daha aktif, daha verimli Ã§alÄ±ÅŸabilmesi adÄ±na zaman zaman bu iÅŸin sorumlularÄ± olarak bir araya geliyoruz." dedi.

Arslan, Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± ve DemiryollarÄ± BaÅŸkanÄ± ile GÃ¼rcistan DemiryollarÄ± BaÅŸkanÄ±yla projeyi deÄŸerlendirmek Ã¼zere Kars'ta bir araya geldiklerine deÄŸinerek, "Projenin daha iyi, daha verimli Ã§alÄ±ÅŸabilmesi, 3 Ã¼lke iliÅŸkilerinin daha da geliÅŸtirilebilmesi adÄ±na bugÃ¼n bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±z. Bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonucunda da inÅŸallah olumlu ve verimli kararlar alacaÄŸÄ±z. BakÃ¼-Tiflis-Kars Projesi Ã¼lkemiz iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸu kadar Azerbaycan ve GÃ¼rcistan iÃ§in de Ã¶nemli." ifadesini kullandÄ±.

BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± hakkÄ±nda daha Ã¶nce toplantÄ±lar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve yapmaya da devam ettiklerini aktaran Bakan Arslan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DoÄŸu-batÄ± aksÄ±nda Avrupa ile Asya arasÄ±nda taÅŸÄ±ma koridorlarÄ±nÄ±n kesintisiz hale getirilmesi adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir proje. Bu projeyi 3 Ã¼lke birlikte daha verimli nasÄ±l kullanabiliriz, o projeye baÄŸlÄ± olarak diÄŸer projeleri hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bitirip projeyi nasÄ±l daha anlamlÄ± getiririz, onun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bugÃ¼ne kadar yaptÄ±k, bundan sonra da yapÄ±yoruz. AynÄ± zamanda Kars'ta yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Lojistik Merkezi de bu projenin bir tamamlayÄ±cÄ±sÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ve SayÄ±n Aliyev'in de olurlarÄ±yla Kars-IÄŸdÄ±r-NahÃ§ivan Ã¼zerinde de bir hat yaparak bu hattÄ± daha anlamlÄ±, daha verimli hale getireceÄŸiz. DeÄŸerli misafirlerimiz gelmiÅŸken onlarla birlikte Ulu Ã–nder Haydar Aliyev'i anmak adÄ±na mozolesine Ã§elenk ve Ã§iÃ§ek koyduk ve bir Fatiha okuduk."

Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev ise Azerbaycan'Ä±n umumi lideri Haydar Aliyev'in abidesini ziyaret ettiklerini belirterek, "Ã‡ok memnunuz ki Kars'ta kÄ±ymetle anÄ±lÄ±yor." dedi.

BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin artÄ±k faaliyetlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mustafayev, "BakÃ¼-Tiflis-Kars Projesi'yle Asya'dan Avrupa'ya ve yÃ¼klerin taÅŸÄ±nmasÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde iÅŸlemesi iÃ§in Ã¶nem gÃ¶steriyoruz. Burada, daha ehemmiyetli ve saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi iÃ§in mÃ¼zakere edeceÄŸiz. Biz hesaplÄ±yoruz ki BakÃ¼-Tiflis-Kars Projesi Ã§ok uÄŸurlu bir projedir, bunun her 3 Ã¼lke ve diÄŸer Ã¼lkelere faydasÄ± bÃ¼yÃ¼k olacaktÄ±r. Bunun iÃ§in alÄ±nmasÄ± gereken tedbirleri mÃ¼zakere edeceÄŸiz. Tiflis'e de gidip orada da toplantÄ±lar yapacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

GÃ¼rcistan DemiryollarÄ± BaÅŸkanÄ± David Peradze de Bakan Arslan, heyet ve TÃ¼rk milletine teÅŸekkÃ¼r ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Azerbaycan-GÃ¼rcistan-TÃ¼rkiye iÃ§in beklenen sadece yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸil, her 3 Ã¼lkenin de ekonomilerine fayda getireceÄŸine inanÄ±yorum. Kars'a ilk defa geliyorum, beklentilerimiz aynÄ± yÃ¶ndedir. GerÃ§ekten Ã§ok mutluyum bu tarafa geldik, akÅŸam da ben sizi aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±m GÃ¼rcistan'da, bunun iÃ§in de mutluluk duymaktayÄ±m. Ãœlkelerimiz arasÄ±nda hepimize faydasÄ± olacak bu proje biz de inanÄ±yoruz sadece yÃ¼k trafiÄŸine deÄŸil, ekonomimize katkÄ±da bulunacak bu koridorlar, bu projeye inanÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah Ã¼Ã§ Ã¼lke iÃ§in de yararlÄ± olmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyorum. BugÃ¼n ve yarÄ±n yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±n Ã§ok yararlÄ± olacaÄŸÄ±ndan eminim ve geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k iÅŸbirliÄŸimizde bunun da katkÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸimize inanÄ±yorum."

AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan Bakan Arslan, Azerbaycan Ekonomi BakanÄ± Mustafayev, Azerbaycan DemiryollarÄ± BaÅŸkanÄ± Kurbanov, GÃ¼rcistan DemiryollarÄ± BaÅŸkanÄ± Peradze'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla "BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Ã‡alÄ±ÅŸma ToplantÄ±sÄ±", Kars Kalesi'ndeki bir kafeteryada basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.