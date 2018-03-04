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19:14, 04 Mart 2018 Pazar
Irak
GÃ¼ncelleme: 19:02, 04 Mart 2018 Pazar

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Barzani'den "BaÄŸdat'taki siyasi zeminden Ã§ekilmeyeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±
Barzani'den

IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmadan onaylanmasÄ± nedeniyle endiÅŸelendiklerini, ancak BaÄŸdat'taki siyasi zemini terk etmeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Barzani, Erbil'de IKBY Bakanlar Kurulu'nun ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Irak meclisinin dÃ¼n KÃ¼rt siyasi partilerin boykot ettiÄŸi oturumda 2018 bÃ¼tÃ§e yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± oy Ã§okluÄŸuyla onaylamasÄ±nÄ±n kendilerini ciddi ÅŸekilde endiÅŸelendirdiÄŸini dile getiren Barzani, Irak'Ä±n 2003 yÄ±lÄ±nda Ã¼zerinde kurulduÄŸu ortaklÄ±k ve ittifak prensibinin bu kararla Ã§iÄŸnendiÄŸini savundu.

IKBY'nin haklarÄ±nÄ±n yok sayÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kendilerine ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§e miktarÄ±ndan da kaygÄ± duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Barzani, bu bÃ¼tÃ§e ile birikmiÅŸ ve kesintili memur maaÅŸlarÄ±nÄ± da Ã¶deyemeyeceklerini ifade etti.

Barzani, "KÃ¼rtlerin ihmal edildiÄŸi istikrarlÄ± bir Irak'tan bahsetmek zor olacaktÄ±r. Bu Ã¼lkede, barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n olmasÄ±nÄ± istiyorlarsa diÄŸer unsurlarla anayasa Ã§erÃ§evesinde hareket etmeliler." dedi.

BAÄžDAT'TA KALMAYA DEVAM

Gazetecilerin, bÃ¼tÃ§e meselesinden sonra KÃ¼rt siyasetÃ§ilerin BaÄŸdat'tan Ã§ekilip Ã§ekilmeyecekleri sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k Barzani, IKBY'nin haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi.

IKBY BaÅŸbakanÄ±'na, "Irak'Ä±n KÃ¼rt kÃ¶kenli CumhurbaÅŸkanÄ± Fuad Masum hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?" sorusu da yÃ¶neltildi. Barzani, geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda IKBY halkÄ± ve hÃ¼kÃ¼metinin Masum'dan bir tavÄ±r sergilemesini beklediÄŸini dile getirdi.

Irak'ta siyasi krize dÃ¶nÃ¼ÅŸen 2018 bÃ¼tÃ§esi dÃ¼n KÃ¼rt milletvekillerinin boykotuna raÄŸmen mecliste oy Ã§okluÄŸuyla kabul edilmiÅŸti.

"Kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerini iÃ§eren bÃ¼tÃ§ede Erbil'in payÄ± Ã¶nceki yÄ±llarÄ±n aksine yÃ¼zde 12,6'ya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BÃ¼tÃ§enin onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÃ¼rt Milletvekili Adil Nuri, "KÃ¼rtler olarak BaÄŸdat'taki tÃ¼m siyasetten Ã§ekilme seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendiriyoruz. Buna CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±yla bakanlÄ±klarÄ± bÄ±rakma da dahil." aÃ§Ä±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Irak'ta Ã¶nceki yÄ±llarda bÃ¼tÃ§eler, daha Ã§ok Ã¶zellikle BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±nda yapÄ±lan siyasi ittifaklara gÃ¶re ÅŸekilleniyordu. SÃ¶z konusu ittifaklar sonucu IKBY, bÃ¼tÃ§eden yÃ¼zde 17â€™lik gibi Ã¶nemli bir pay alÄ±yordu.

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Barzani'den quot BaÄŸdat'taki siyasi zeminden Ã§ekilmeyeceÄŸiz quot aÃ§Ä±klamasÄ±
Barzani'den "BaÄŸdat'taki siyasi zeminden Ã§ekilmeyeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±

IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi
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