ErdoÄŸan: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu temizleyeceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz iÃ§in her ÅŸeyi gÃ¶ze aldÄ±k. MÃ¼cadelemizi de buna gÃ¶re vermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BugÃ¼n Afrin'deyiz, yarÄ±n MenbiÃ§'te olacaÄŸÄ±z, ertesi gÃ¼n FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar terÃ¶ristlerden temizleyeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
Program yoÄŸunluÄŸu nedeniyle AK Parti MuÄŸla KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne katÄ±lamayan ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶nderdiÄŸi mesaj, kongrenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± MenteÅŸe Spor Salonu'nda okundu.
MesajÄ±nda MuÄŸla'daki kongreye katÄ±lmayÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun nasip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, MuÄŸlalÄ±larÄ±n kendilerine olan muhabbet ve gÃ¼venini Ã§ok iyi bildiÄŸini belirtti.
ErdoÄŸan, "SeÃ§imlerde MuÄŸlaâ€™da hedeflediÄŸimiz neticelere ulaÅŸmamanÄ±n MuÄŸlalÄ± kardeÅŸlerimizin deÄŸil, bizim eksikliÄŸimiz olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bu eksikliÄŸi sÃ¼ratle gidererek inÅŸallah MuÄŸlaâ€™da ilk etapta TÃ¼rkiye ortalamasÄ±na, ardÄ±ndan da daha ileri dÃ¼zeylere ulaÅŸacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Bunun gerÃ§ekleÅŸebilmesi iÃ§in kadÄ±n kollarÄ±na Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶rev dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, aynÄ± ÅŸekilde diÄŸer teÅŸkilatlarÄ±n da sorumluluklarÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, bugÃ¼ne kadar MuÄŸla teÅŸkilatlarÄ±nda gÃ¶rev yapanlara ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sundu, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.
28 ÅžUBAT'IN SAHTE DÃœÅžMANLARI
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MuÄŸla'nÄ±n yÄ±llarca demokrasinin, kalkÄ±nmanÄ±n, milli ve manevi deÄŸerlere sahip Ã§Ä±kmanÄ±n bayraktarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ bir il olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"GeÃ§tiÄŸimiz hafta 21'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ vesilesiyle bir kez daha gÃ¼ndemimize gelen 28 Åžubat gibi hadiselerin milletimize verdiÄŸi zararlarÄ±n baÅŸÄ±nda, suni tartÄ±ÅŸmalarla deÄŸerlerimizi yÄ±pratmak gelir. Bu Ã¼lkede hiÃ§ kimse kÃ¶keni, inancÄ± ve meÅŸrebi yÃ¼zÃ¼nden dÄ±ÅŸlanamaz, ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼lemez, milletiyle ve devletiyle olan baÄŸlarÄ± asla zayÄ±flatÄ±lamaz. 28 Åžubat'Ä±n failleri, sÄ±rf kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak adÄ±na, sahte dÃ¼ÅŸmanlar ve elbette buna karÅŸÄ± sahte saflar Ã¼retmiÅŸlerdir. 27 Mart'Ä±n 12 EylÃ¼l'den, 12 EylÃ¼l'Ã¼n 28 Åžubat'tan, PKKâ€™nÄ±n FETÃ–â€™den, FETÃ–â€™nÃ¼n DEAÅžâ€™tan farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z bize yeter."
Milletin hakikatleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu nedenle de ÅŸartlar ne olursa olsun, yÄ±llardÄ±r kendilerine desteÄŸi hiÃ§ esirgemediÄŸini belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Biz de milletimizin desteÄŸine, hangi alanda ne yapmamÄ±z gerekiyorsa, hangi hizmeti ortaya koymamÄ±z icap ediyorsa, hangi mÃ¼cadeleyi vermemiz bekleniyorsa, onu yaparak cevap vermenin gayreti iÃ§inde olduk. Ä°nÅŸallah bundan sonra da aynÄ± ÅŸekilde yolumuza devam edeceÄŸiz. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz iÃ§in her ÅŸeyi gÃ¶ze aldÄ±k. MÃ¼cadelemizi de buna gÃ¶re vermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BugÃ¼n Afrin'deyiz, yarÄ±n MenbiÃ§'te olacaÄŸÄ±z, ertesi gÃ¼n FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar terÃ¶ristlerden temizleyeceÄŸiz. Bu vesileyle ÅŸehitlerimize bir kez daha Allahâ€™tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, gazilerimize sÄ±hhat ve afiyet diliyorum. Åžehitlerimizin ne kanlarÄ± yerde kalacak ne de fedakarlÄ±klarÄ± boÅŸa gidecektir. Ãœlkemizin Ã¼zerinde oynanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan oyunlarÄ±n bozulmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan 2019 seÃ§imleri Ã§ok Ã¶nemlidir. Bu seÃ§imler, siyasi sonuÃ§larÄ± yanÄ±nda, istiklalimiz ve istikbalimiz iÃ§in verdiÄŸimiz bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin de geleceÄŸini belirleyecektir. 2023 yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zde olduÄŸu gibi 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±mÄ±zÄ± hayata geÃ§irirken de MuÄŸlaâ€™yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rmek istiyoruz."
ErdoÄŸan, ayrÄ±ca kongrenin hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diledi.
8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle izinsiz gÃ¶steri yapmak isteyen ve polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 15 kiÅŸi daha sonra Kabahatler Kanunu'na gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz iÃ§in her ÅŸeyi gÃ¶ze aldÄ±k. MÃ¼cadelemizi de buna gÃ¶re vermeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BugÃ¼n Afrin'deyiz, yarÄ±n MenbiÃ§'te olacaÄŸÄ±z, ertesi gÃ¼n FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunu Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar terÃ¶ristlerden temizleyeceÄŸiz" dedi
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BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "Milli ve yerli olan 'Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± parÃ§alamak, bu ittifaka yÃ¶nelik fitne ateÅŸini yakmak adÄ±na ortaya atÄ±lan bir takÄ±m sÃ¶ylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salÄ±k veriyoruz" dedi
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Ä°stanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya baÅŸlayan saÄŸanak nedeniyle vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi
1964 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir'de kurulan ve dÃ¼nyanÄ±n ilk gen bankalarÄ±ndan biri olan Ulusal Tohum Gen BankasÄ±'nda, 3 bin 300 tÃ¼r ve 60 binden fazla tohum gelecek nesiller iÃ§in saklanÄ±yor.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretini Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirdi