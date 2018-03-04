Bremen'deki camiye 6 ayda ikinci saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya'nÄ±n Bremen kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸe (IGMG) baÄŸlÄ± Fatih Camisi 6 ay iÃ§inde ikinci kez Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.
DÃ¼n gece kimliÄŸi bilinmeyen kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan, camin duvarlarÄ±na ve kapÄ±sÄ±na, kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ ve Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± ifadeler yazÄ±ldÄ±.
SaldÄ±rganlar benzer ifadeleri, caminin arka tarafÄ±nda inÅŸaat halindeki eÄŸitim merkezinin duvarlarÄ±na da yazdÄ±.
Fatih Camisi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Zekai GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Bremen'in ilk ve tek minareli camisi olarak faaliyet gÃ¶steren caminin yine Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek 6 ay Ã¶nce de camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
GÃ¼mÃ¼ÅŸ, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik bu saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek saldÄ±rganlarÄ±n bir an Ã¶nce bulunmasÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± ifade etti.
Bremen Eyalet BaÅŸbakanÄ± ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Carsten Silingâ€™in, 24 EylÃ¼l 2017'deki saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "Kendilerine de sÃ¶ylediÄŸimiz gibi toplumla uyum iÃ§inde yaÅŸayan bizler bunlarÄ± hak etmiyoruz. Faillerin bir an Ã¶nce bulunup cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve bunun kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bir Ã¶nceki saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ±ndan netice Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak "Polis yine gerekli tutanaklarÄ± tutup gitti. Bu saldÄ±rÄ±da da farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± pek dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. MÃ¼slÃ¼manlara yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, faillerin bir an Ã¶nce bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Â
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi
Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te, Yunanistan ile "isim sorunu" konusunda gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼zakereler protesto edildi
Somali federal hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶zerk Somaliland ile BAE ve Etiyopya arasÄ±nda Berbera LimanÄ± ile ilgili yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± reddetti
Pakistan'Ä±n Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat son 2 yÄ±lda yÃ¼zde 50'den fazla azaldÄ±
Ä°srail'in kuzeyindeki Akka kentinde, araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bremen Fatih Camisi'nin duvarlarÄ±na ikinci kez Ä°slamofobik slogan ve kÃ¼fÃ¼rler yazÄ±ldÄ±
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m ve ortak Ã§Ä±karlara hizmet edecek ÅŸekilde iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme" konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail'e ait tarÄ±m uÃ§aklarÄ±, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki arazilere iÃ§eriÄŸi bilinmeyen kimyasal ilaÃ§lar pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±
Kuzey Sina'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼n 4 asker Ã¶ldÃ¼ 4'Ã¼ de yaralandÄ±
Ã‡in Ulusal Halk Meclisi'nde bu yÄ±l ilk kez anayasaya baÄŸlÄ±lÄ±k iÃ§in yemin tÃ¶reni yapÄ±lacak
SPD Ã¼yelerinin yÃ¼zde 66'si Hristiyan Birlik partileriyle yapÄ±lan koalisyon sÃ¶zleÅŸmesini onayladÄ±
AÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Bosna'daki savaÅŸa kadar Ã¼lkedeki astronomi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n adeta "amiral gemisi" olan baÅŸkent Saraybosna'daki rasathane yeniden eski gÃ¼nlerine dÃ¶nmeyi bekliyor
Kazakistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l Temmuz ayÄ±nda kabul edilen NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzaladÄ±.
Kanada'da, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olanlar iÃ§in mevlit okutuldu.
SeÃ§menler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek iÃ§in oy kullanmaya baÅŸladÄ±
Afganistan'da CÃ¼zcan ilinin Derzab bÃ¶lgesinde KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonda 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼