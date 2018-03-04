16:24, 04 Mart 2018 Pazar

Bremen'deki camiye 6 ayda ikinci saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n Bremen kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸe (IGMG) baÄŸlÄ± Fatih Camisi 6 ay iÃ§inde ikinci kez Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

DÃ¼n gece kimliÄŸi bilinmeyen kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan, camin duvarlarÄ±na ve kapÄ±sÄ±na, kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ ve Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± ifadeler yazÄ±ldÄ±.

SaldÄ±rganlar benzer ifadeleri, caminin arka tarafÄ±nda inÅŸaat halindeki eÄŸitim merkezinin duvarlarÄ±na da yazdÄ±.

Fatih Camisi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Zekai GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Bremen'in ilk ve tek minareli camisi olarak faaliyet gÃ¶steren caminin yine Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n hedefi olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek 6 ay Ã¶nce de camiye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

GÃ¼mÃ¼ÅŸ, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik bu saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek saldÄ±rganlarÄ±n bir an Ã¶nce bulunmasÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Bremen Eyalet BaÅŸbakanÄ± ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Carsten Silingâ€™in, 24 EylÃ¼l 2017'deki saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "Kendilerine de sÃ¶ylediÄŸimiz gibi toplumla uyum iÃ§inde yaÅŸayan bizler bunlarÄ± hak etmiyoruz. Faillerin bir an Ã¶nce bulunup cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve bunun kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.

GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bir Ã¶nceki saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ±ndan netice Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak "Polis yine gerekli tutanaklarÄ± tutup gitti. Bu saldÄ±rÄ±da da farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± pek dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. MÃ¼slÃ¼manlara yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, faillerin bir an Ã¶nce bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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