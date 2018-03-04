DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:15, 04 Mart 2018 Pazar
Filistin
16:49, 04 Mart 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
Akka'da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaralandÄ±
Akka'da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaralandÄ±

Ä°srail'in kuzeyindeki Akka kentinde, araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Akka'daki tren istasyonu yakÄ±nlarÄ±nda, Ä°srail vatandaÅŸÄ± bir Filistinlinin aracÄ±nÄ± Ã¼zerilerine sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 1 polis ve 2 asker yaralandÄ±.

BasÄ±n, saldÄ±rganÄ±n polis tarafÄ±ndan silahla aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verdi.

Ä°srail polisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ise, "terÃ¶r eylemi" olarak nitelenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nÄ±n "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlinin daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddia edilerek, olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.

Ä°srail'in kontrolÃ¼nde yer alan Akdeniz sahilindeki Akka kentinde Ã§ok sayÄ±da Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinli yaÅŸÄ±yor.



Ä°lgili Konular filistin akka israil filistin
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Barzani'den quot BaÄŸdat'taki siyasi zeminden Ã§ekilmeyeceÄŸiz quot aÃ§Ä±klamasÄ±
Barzani'den "BaÄŸdat'taki siyasi zeminden Ã§ekilmeyeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±

IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi
ÃœskÃ¼p'te quot isim sorunu quot protestosu
ÃœskÃ¼p'te "isim sorunu" protestosu

Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te, Yunanistan ile "isim sorunu" konusunda gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼zakereler protesto edildi
Somali'den Berbera LimanÄ± anlaÅŸmasÄ±na ret
Somali'den Berbera LimanÄ± anlaÅŸmasÄ±na ret

Somali federal hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶zerk Somaliland ile BAE ve Etiyopya arasÄ±nda Berbera LimanÄ± ile ilgili yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± reddetti
Afganistan-Pakistan gerginliÄŸi ticareti olumsuz etkiledi
Afganistan-Pakistan gerginliÄŸi ticareti olumsuz etkiledi

Pakistan'Ä±n Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat son 2 yÄ±lda yÃ¼zde 50'den fazla azaldÄ±
Akka'da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaralandÄ±
Akka'da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaralandÄ±

Ä°srail'in kuzeyindeki Akka kentinde, araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bremen'deki camiye 6 ayda ikinci saldÄ±rÄ±
Bremen'deki camiye 6 ayda ikinci saldÄ±rÄ±

Bremen Fatih Camisi'nin duvarlarÄ±na ikinci kez Ä°slamofobik slogan ve kÃ¼fÃ¼rler yazÄ±ldÄ±
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Cuburi'den quot Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m quot mesajÄ±
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Cuburi'den "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m" mesajÄ±

Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m ve ortak Ã§Ä±karlara hizmet edecek ÅŸekilde iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme" konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail uÃ§aklarÄ± Gazze'nin arazilerine kimyasal pÃ¼skÃ¼rttÃ¼
Ä°srail uÃ§aklarÄ± Gazze'nin arazilerine kimyasal pÃ¼skÃ¼rttÃ¼

Ä°srail'e ait tarÄ±m uÃ§aklarÄ±, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki arazilere iÃ§eriÄŸi bilinmeyen kimyasal ilaÃ§lar pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina Operasyonu'nda 4 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina Operasyonu'nda 4 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kuzey Sina'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼n 4 asker Ã¶ldÃ¼ 4'Ã¼ de yaralandÄ±
Ã‡inli vekiller ilk kez yemin edecek
Ã‡inli vekiller ilk kez yemin edecek

Ã‡in Ulusal Halk Meclisi'nde bu yÄ±l ilk kez anayasaya baÄŸlÄ±lÄ±k iÃ§in yemin tÃ¶reni yapÄ±lacak
Almanya da SPD Ã¼yeleri koalisyon sÃ¶zleÅŸmesini kabul etti
Almanyaâ€™da SPD Ã¼yeleri koalisyon sÃ¶zleÅŸmesini kabul etti

SPD Ã¼yelerinin yÃ¼zde 66'si Hristiyan Birlik partileriyle yapÄ±lan koalisyon sÃ¶zleÅŸmesini onayladÄ±
SavaÅŸÄ±n mirasÄ± quot hayalet quot rasathane eski gÃ¼nlerini arÄ±yor
SavaÅŸÄ±n mirasÄ± "hayalet" rasathane eski gÃ¼nlerini arÄ±yor

AÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Bosna'daki savaÅŸa kadar Ã¼lkedeki astronomi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n adeta "amiral gemisi" olan baÅŸkent Saraybosna'daki rasathane yeniden eski gÃ¼nlerine dÃ¶nmeyi bekliyor
Kazakistan nÃ¼kleerin yasaklanmasÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±
Kazakistan nÃ¼kleerin yasaklanmasÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±

Kazakistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l Temmuz ayÄ±nda kabul edilen NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzaladÄ±.
Kanada'da Afrin ÅŸehitleri iÃ§in mevlit okutuldu
Kanada'da Afrin ÅŸehitleri iÃ§in mevlit okutuldu

Kanada'da, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olanlar iÃ§in mevlit okutuldu.
Ä°talya bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±nda
Ä°talya bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±nda

SeÃ§menler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek iÃ§in oy kullanmaya baÅŸladÄ±
Afganistan'da 13 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da 13 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan'da CÃ¼zcan ilinin Derzab bÃ¶lgesinde KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonda 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Haberler

Ä°srail uÃ§aklarÄ± Gazze'nin arazilerine kimyasal pÃ¼skÃ¼rttÃ¼
Ä°srail uÃ§aklarÄ± Gazze'nin arazilerine kimyasal pÃ¼skÃ¼rttÃ¼

Ä°srail gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti
Ä°srail gÃ¼Ã§leri Filistin'deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti

Gazze'deki abluka bin can aldÄ±
Gazze'deki abluka bin can aldÄ±

Ä°srail, Filistin'i destekleyen 7 STK'yÄ± kapattÄ±
Ä°srail Filistin'i destekleyen 7 STK'yÄ± kapattÄ±

Ä°srail gÃ¼Ã§leri 6 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail gÃ¼Ã§leri 6 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Hamas ABD'nin Gazze'deki krizden hareketi sorumlu tutmasÄ±nÄ± reddetti
Hamas ABD'nin Gazze'deki krizden hareketi sorumlu tutmasÄ±nÄ± reddetti

Netanyahu'ya bir yolsuzluk suÃ§lamasÄ± daha
Netanyahu'ya bir yolsuzluk suÃ§lamasÄ± daha

Ä°srail Gazze'ye saldÄ±rdÄ±: 2 ÅŸehit
Ä°srail Gazze'ye saldÄ±rdÄ± 2 ÅŸehit






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 