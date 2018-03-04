Akka'da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Akka'daki tren istasyonu yakÄ±nlarÄ±nda, Ä°srail vatandaÅŸÄ± bir Filistinlinin aracÄ±nÄ± Ã¼zerilerine sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 1 polis ve 2 asker yaralandÄ±.
BasÄ±n, saldÄ±rganÄ±n polis tarafÄ±ndan silahla aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verdi.
Ä°srail polisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ise, "terÃ¶r eylemi" olarak nitelenen saldÄ±rÄ±nÄ±n arka planÄ±nÄ±n "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlinin daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddia edilerek, olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.
Ä°srail'in kontrolÃ¼nde yer alan Akdeniz sahilindeki Akka kentinde Ã§ok sayÄ±da Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinli yaÅŸÄ±yor.
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Ä°srail'in kuzeyindeki Akka kentinde, araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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Afganistan'da CÃ¼zcan ilinin Derzab bÃ¶lgesinde KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonda 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼