17:31, 04 Mart 2018 Pazar

Afganistan-Pakistan gerginliÄŸi ticareti olumsuz etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan ile Pakistan arasÄ±ndaki gerginlik iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticareti de olumsuz etkiledi.

Yerel basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, son 2 yÄ±lda Pakistan'Ä±n Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat yÃ¼zde 50'den fazla azaldÄ±.

Dawn gazetesine konuÅŸan Afganistan Pakistan Ortak Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± ZÃ¼beyir Motivala, Pakistan'Ä±n Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k ihracat miktarÄ±nÄ±n son 2 yÄ±lda 2,7 milyar dolardan, 1,2 milyar dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Kabil ile Yeni Delhi arasÄ±nda aÃ§Ä±lan hava koridorunun ardÄ±ndan Afganistan'da Hindistan Ã¼rÃ¼nlerinin giderek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Motivala, "Hindistan'Ä±n, Afganistan vatandaÅŸlarÄ±na Ã§ok giriÅŸli vizeleri Ã¼cretsiz vermesi, Hindistan'a uÃ§ak biletlerinin Ã§ok daha ucuz olmasÄ± ve Afgan yolcularÄ±n Hindistan'da daha az polis kontrolÃ¼nden geÃ§mesi gibi nedenler Kabil ile Yeni Delhi arasÄ±ndaki ticaretin artmasÄ±na yol aÃ§tÄ±." diye konuÅŸtu.

Motivala, Afganistan ile Pakistan arasÄ±ndaki saÄŸlÄ±k turizminin de yara aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nceki yÄ±llarda Afgan hastalarÄ±n tedavi iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n kuzeyindeki PeÅŸaver ÅŸehrinde saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"GeÃ§en yÄ±llarda iki Ã¼lke arasÄ±nda yapÄ±lan ticarette yÄ±llÄ±k 70 bin konteyner ithalat ve ihracat iÃ§in kullanÄ±lÄ±yordu. BugÃ¼n ise bu sayÄ± 7 bine kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼." diyen Motivala, bu sayÄ±nÄ±n da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin gerilediÄŸinin en iyi gÃ¶stergesi olduÄŸunu ifade etti.

Afgan yetkililer, son yÄ±llarda artan terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle Ä°slamabad'Ä± suÃ§luyor ve Ã¼lkedeki terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±nÄ±n Pakistan'da gizlendiÄŸini iddia ediyor.

Pakistan yÃ¶netimi ise bu iddialarÄ± reddediyor.

Ã–zellikle baÅŸkent Kabil'de geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Pakistan ile Afganistan arasÄ±ndaki iliÅŸkiler tarihinin en kÄ±rÄ±lgan dÃ¶nemlerinden birini yaÅŸÄ±yor.

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