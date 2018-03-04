Afganistan-Pakistan gerginliÄŸi ticareti olumsuz etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan ile Pakistan arasÄ±ndaki gerginlik iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticareti de olumsuz etkiledi.
Yerel basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, son 2 yÄ±lda Pakistan'Ä±n Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat yÃ¼zde 50'den fazla azaldÄ±.
Dawn gazetesine konuÅŸan Afganistan Pakistan Ortak Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± ZÃ¼beyir Motivala, Pakistan'Ä±n Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k ihracat miktarÄ±nÄ±n son 2 yÄ±lda 2,7 milyar dolardan, 1,2 milyar dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Kabil ile Yeni Delhi arasÄ±nda aÃ§Ä±lan hava koridorunun ardÄ±ndan Afganistan'da Hindistan Ã¼rÃ¼nlerinin giderek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Motivala, "Hindistan'Ä±n, Afganistan vatandaÅŸlarÄ±na Ã§ok giriÅŸli vizeleri Ã¼cretsiz vermesi, Hindistan'a uÃ§ak biletlerinin Ã§ok daha ucuz olmasÄ± ve Afgan yolcularÄ±n Hindistan'da daha az polis kontrolÃ¼nden geÃ§mesi gibi nedenler Kabil ile Yeni Delhi arasÄ±ndaki ticaretin artmasÄ±na yol aÃ§tÄ±." diye konuÅŸtu.
Motivala, Afganistan ile Pakistan arasÄ±ndaki saÄŸlÄ±k turizminin de yara aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nceki yÄ±llarda Afgan hastalarÄ±n tedavi iÃ§in geldiÄŸi Pakistan'Ä±n kuzeyindeki PeÅŸaver ÅŸehrinde saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
"GeÃ§en yÄ±llarda iki Ã¼lke arasÄ±nda yapÄ±lan ticarette yÄ±llÄ±k 70 bin konteyner ithalat ve ihracat iÃ§in kullanÄ±lÄ±yordu. BugÃ¼n ise bu sayÄ± 7 bine kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼." diyen Motivala, bu sayÄ±nÄ±n da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin gerilediÄŸinin en iyi gÃ¶stergesi olduÄŸunu ifade etti.
Afgan yetkililer, son yÄ±llarda artan terÃ¶r olaylarÄ± nedeniyle Ä°slamabad'Ä± suÃ§luyor ve Ã¼lkedeki terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±nÄ±n Pakistan'da gizlendiÄŸini iddia ediyor.
Pakistan yÃ¶netimi ise bu iddialarÄ± reddediyor.
Ã–zellikle baÅŸkent Kabil'de geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Pakistan ile Afganistan arasÄ±ndaki iliÅŸkiler tarihinin en kÄ±rÄ±lgan dÃ¶nemlerinden birini yaÅŸÄ±yor.
Â
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, 2018 bÃ¼tÃ§esinin Irak meclisinde KÃ¼rtlerin itirazlarÄ± dikkate alÄ±nmadan onaylanmasÄ±nÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini, ancak haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in BaÄŸdat'ta kalmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi
Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te, Yunanistan ile "isim sorunu" konusunda gerÃ§ekleÅŸtirilen mÃ¼zakereler protesto edildi
Somali federal hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶zerk Somaliland ile BAE ve Etiyopya arasÄ±nda Berbera LimanÄ± ile ilgili yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± reddetti
Pakistan'Ä±n Afganistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ihracat son 2 yÄ±lda yÃ¼zde 50'den fazla azaldÄ±
Ä°srail'in kuzeyindeki Akka kentinde, araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bremen Fatih Camisi'nin duvarlarÄ±na ikinci kez Ä°slamofobik slogan ve kÃ¼fÃ¼rler yazÄ±ldÄ±
Irak Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi, "Arap Ã¼lkelerine aÃ§Ä±lÄ±m ve ortak Ã§Ä±karlara hizmet edecek ÅŸekilde iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirme" konusunda istekli olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail'e ait tarÄ±m uÃ§aklarÄ±, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki arazilere iÃ§eriÄŸi bilinmeyen kimyasal ilaÃ§lar pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±
Kuzey Sina'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼n 4 asker Ã¶ldÃ¼ 4'Ã¼ de yaralandÄ±
Ã‡in Ulusal Halk Meclisi'nde bu yÄ±l ilk kez anayasaya baÄŸlÄ±lÄ±k iÃ§in yemin tÃ¶reni yapÄ±lacak
SPD Ã¼yelerinin yÃ¼zde 66'si Hristiyan Birlik partileriyle yapÄ±lan koalisyon sÃ¶zleÅŸmesini onayladÄ±
AÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Bosna'daki savaÅŸa kadar Ã¼lkedeki astronomi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n adeta "amiral gemisi" olan baÅŸkent Saraybosna'daki rasathane yeniden eski gÃ¼nlerine dÃ¶nmeyi bekliyor
Kazakistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l Temmuz ayÄ±nda kabul edilen NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzaladÄ±.
Kanada'da, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olanlar iÃ§in mevlit okutuldu.
SeÃ§menler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek iÃ§in oy kullanmaya baÅŸladÄ±
Afganistan'da CÃ¼zcan ilinin Derzab bÃ¶lgesinde KÄ±zÄ±l KÄ±ÅŸlak ve Hoca AÅŸkara bÃ¶lgelerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan operasyonda 13 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼