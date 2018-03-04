Somali'den Berbera LimanÄ± anlaÅŸmasÄ±na ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Somali hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶zerk Somaliland bÃ¶lgesindeki Berbera LimanÄ± ile ilgili BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli DP World firmasÄ± ile Somaliland ve Etiyopya arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmayÄ± kabul etmediÄŸini duyurdu.
Somali Liman ve Deniz TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali federal hÃ¼kÃ¼metinin, Berbera LimanÄ±'nÄ±n iÅŸletilmesi ve geniÅŸletilmesiyle ilgili yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n bir parÃ§asÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve anlaÅŸmaya imza atmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Berbera LimanÄ± ile ilgili DP World firmasÄ±yla yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, Somali hÃ¼kÃ¼metinin, anlaÅŸmayÄ± reddettiÄŸi bildirildi.
Somaliland parlamentosu, EylÃ¼l 2016'da BAE merkezli DP World adlÄ± firmanÄ±n Berbera LimanÄ±'nÄ±n 30 yÄ±l boyunca iÅŸletmesiyle ilgili 442 milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmayÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.
DP World'den dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Berbera LimanÄ± projesinde DP World'Ã¼n yÃ¼zde 50, Somaliland'in yÃ¼zde 30, Etiyopya'nÄ±n da yÃ¼zde 19 pay sahibi olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
BERBERA LÄ°MANININ Ã–NEMÄ°
Berbera ÅŸehri ve limanÄ±, Aden KÃ¶rfeziâ€™nde ve KÄ±zÄ±ldenizâ€™in Afrika sahillerinde yer alÄ±r. BulunduÄŸu konum itibariyle oldukÃ§a stratejik bir noktadadÄ±r. Liman BatÄ±lÄ± bir gÃ¼Ã§ olarak ilk defa Portekizlilerin eline geÃ§miÅŸ, MemlÃ¼k Devleti ise bu sÃ¼reÃ§te Portekizlileri durduramamÄ±ÅŸtÄ±r.
ArdÄ±ndan liman OsmanlÄ±larÄ±n idaresine girmiÅŸtir. XIX. yÃ¼zyÄ±la kadar OsmanlÄ±â€™nÄ±n kontrÃ¶lÃ¼nde kalan bÃ¶lge daha sonra MÄ±sÄ±râ€™a verilmiÅŸ ve ardÄ±ndan Ä°ngilizler kontrolÃ¼ ellerine almÄ±ÅŸlardÄ±r. TÃ¼m bu el deÄŸiÅŸtirmeler yaÅŸanÄ±rken hem Berberaâ€™nÄ±n hem Aden KÃ¶rfeziâ€™nin hem de KÄ±zÄ±ldenizâ€™in Ã¶nemi ve deÄŸeri artmÄ±ÅŸtÄ±r. SonuÃ§ta bÃ¶lgede yaÅŸanan nÃ¼fuz mÃ¼cadelesi sÄ±rasÄ±nda OsmanlÄ± Devleti bÃ¶lge Ã¼zerindeki hukukunu korumaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak bu hiÃ§ de kolay olmamÄ±ÅŸtÄ±r.
SÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin en yoÄŸun olarak yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± XIX. yÃ¼zyÄ±lda bu Ã§ekiÅŸmeden en fazla zarar gÃ¶renler ise Somali ve Somaliâ€™nin Berbera gibi liman ÅŸehirlerinde yaÅŸayanlar olmuÅŸtur
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