18:48, 04 Mart 2018 Pazar

Üsküp'te "isim sorunu" protestosu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Yunanistan ile yaşanan "isim sorunu" konusunda yapılan müzakereler protesto edildi.

"Yunanistan ile müzakerelerin acilen sona erdirilmesi" çağrısı ile birçok sivil toplum kuruluşu tarafından "Makedonya" meydanında düzenlenen protestoya katılan binlerce kişi "özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada taleplerini dile getiren gruptakiler, 27 Nisan 2017'de Mecliste meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını istedi.

Protestoyu düzenleyen kuruluşlardan Dünya Makedon Kongresi temsilcileri, Makedonya ile Yunanistan arasındaki "isim sorunu" ile ilgili müzakerelerin sona erdirilmesi, Arnavutçanın da resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren Dillerin Kullanımı Yasası ile Bulgaristan ile varılan İyi Komşuluk Anlaşması'nın geri çekilmesi ve 27 Nisan Meclis olaylarında gözaltına alınarak mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilci Matthew Nimetz ile müzakerelerin sonlandırılması talebini dile getiren protestocular, yetkililerin, Makedonya'yı anayasal ismiyle tanıyan tüm ülkelerin eşit üyeliği bulunan tek uluslararası merci BM Genel Kuruluna yönelmelerini istedi.

İsim ile ilgili herhangi bir referandumu kabul etmediklerini belirten göstericiler, hükümete ismin değiştirilmesi niyetinden vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

Protestoyu organize eden kuruluşlar arasında yer alan "Biz Makedonyayız" hareketi ilk kez ocak ayında sembolik olarak Makedonya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanmış, müzakerelerin sona erdirilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna Makedonya'nın anayasal ismiyle tanınması konusunda bir tasarı sunulması talebinde bulunumuştu.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.