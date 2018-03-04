Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
07:16, 05 Mart 2018 Pazartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 21:05, 04 Mart 2018 Pazar

  • Paylaş
Esed ve destekçilerinden Doğu Guta'yı yarma harekatı
Esed ve destekçilerinden Doğu Guta'yı yarma harekatı

BMGK'nin ateşkes kararını hiçe sayan Esed rejimi ve destekçileri, ablukadaki Dogu Guta'yı tümüyle ele geçirmeye çalışıyor. Rejim ve Rusya, Dogu Guta'ya tüm güçleriyle yüklenerek bölgeyi ortadan yarmaya başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "insani ateşkes" kararına rağmen, ablukadaki Dogu Guta'yı ele geçirmek için harekete geçti. Rejim ve Rusya tüm güçleriyle yüklenerek Doğu Guta'yı ortadan ayırmayı hedefliyor.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 5 yıldır abluka altında tuttukları Doğu Guta bölgesine BMGK'nin ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim ve destekçisi Rusya ilk olarak ağır bir şekilde bombaladığı Duma ilçesini ve çevresindeki beldelerin kontrolünü sağlamak için Doğu Guta'yı ikiye bölmeye başladı.

Dün gece harekete geçen rejim güçleri ve destekçileri, muhaliflerin kontrolündeki Utaya, Neşşabiye, Harizma ve Hoş el Davahre bölgelerini ele geçirerek ilerlemeye başladı.

Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ortadan ikiye bölerek, ilçe ve beldelerin tümünü kontrol etmeye çalışırken, Rus savaş uçakları da bölgeye onlarca hava saldırıları düzenledi.

Rejim ve destekçileri yeni ele geçirdikleri bölgelerden yaklaşık 3 kilometre doğudan batı yönüne ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması halinde Doğu Guta bölgesini ikiye ayırmış olacak.

Öte yandan bölgede askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürerken, askeri muhalifler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bilgilerde, gece kaybettikleri bazı noktaları geri aldıklarını ve çok sayıda rejim askerini öldürdüklerini duyurdu.

SİVİL YERLERİ BOMBALANMAYA DEVAM EDİYOR

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Esed rejimi ve destekçileri BMGK kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen bugün de sabah saatlerinden itibaren, Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Arbin, El-Aşari, Beyt Sava beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Saldırılarda Misraba'da 3, El-Aşari'de 1, Beyt Sava'da 1 sivil olmak üzere toplam 5 sivil can verdi.

Rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-3 Mart tarihlerinde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 718 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece, bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte Doğu Guta'da iki haftada ölen sivil sayısı 723'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

 



İlgili Konular Doğu Guta suriye esed
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Lübnan Başbakanı Hariri Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri 5 günlük resmi ziyaretin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldı.
Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Uluslararası Filistin Halkının Haklarına Destek Komitesi üyesi Halef, "İsrail hükümeti, son yıllarda uluslararası normlara aykırı olarak tutsaklara işkence yapmayı hiç durdurmadı" açıklamasında bulundu
İran da zorunlu başörtüsü tartışması
İran’da “zorunlu başörtüsü” tartışması

İran İçişleri Bakanı Fazli, başörtüsü meselesinin savcılık ve polisin konusu olmaktan çıkarılması gerektiğini açıkladı
Pakistan'da 3 çocuk kızamık aşısı yapıldıktan sonra öldü
Pakistan'da 3 çocuk kızamık aşısı yapıldıktan sonra öldü

Doktorlar, hayatını kaybeden çocuklara son kullanma tarihi geçen aşıların uygulandığını ileri sürdü
Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişinin 70 yılı
Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişinin 70. yılı

Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişlerini kutlamak amacıyla Melbourne’ün Sunshine semtindeki Sunshine Camisi'nde 70. yıl festivali düzenlendi.
Esed ve destekçilerinden Doğu Guta'yı yarma harekatı
Esed ve destekçilerinden Doğu Guta'yı yarma harekatı

BMGK'nin ateşkes kararını hiçe sayan Esed rejimi ve destekçileri, ablukadaki Dogu Guta'yı tümüyle ele geçirmeye çalışıyor. Rejim ve Rusya, Dogu Guta'ya tüm güçleriyle yüklenerek bölgeyi ortadan yarmaya başladı
Kazakistan'da Uluslararası Kadınlar Forumu
Kazakistan'da Uluslararası Kadınlar Forumu

Astana Kadınlar Kulübü kurucularından Jolboldina, "Kadınları özgüvenini geliştirmeye ve küresel eğilimleri takip etmeye çağırıyoruz. Kadının kafasında hep ertelediği belli bir proje veya fikirler var. Biz de çeşitli ülkelerden gelen lider kadınların sunumlarıyla kadınları motive etmek istiyoruz" dedi
Barzani'den quot Bağdat'taki siyasi zeminden çekilmeyeceğiz quot açıklaması
Barzani'den "Bağdat'taki siyasi zeminden çekilmeyeceğiz" açıklaması

IKBY Başbakanı Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları dikkate alınmadan onaylanmasının kendilerini endişelendirdiğini, ancak haklarını korumak için Bağdat'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi
Üsküp'te quot isim sorunu quot protestosu
Üsküp'te "isim sorunu" protestosu

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Yunanistan ile "isim sorunu" konusunda gerçekleştirilen müzakereler protesto edildi
Somali'den Berbera Limanı anlaşmasına ret
Somali'den Berbera Limanı anlaşmasına ret

Somali federal hükümeti, özerk Somaliland ile BAE ve Etiyopya arasında Berbera Limanı ile ilgili yapılan anlaşmayı reddetti
Afganistan-Pakistan gerginliği ticareti olumsuz etkiledi
Afganistan-Pakistan gerginliği ticareti olumsuz etkiledi

Pakistan'ın Afganistan'a yaptığı ihracat son 2 yılda yüzde 50'den fazla azaldı
Akka'da 3 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı
Akka'da 3 İsrail güvenlik görevlisi yaralandı

İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde, araçla düzenlenen saldırıda 3 İsrail güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Bremen'deki camiye 6 ayda ikinci saldırı
Bremen'deki camiye 6 ayda ikinci saldırı

Bremen Fatih Camisi'nin duvarlarına ikinci kez İslamofobik slogan ve küfürler yazıldı
Irak Meclis Başkanı Cuburi'den quot Arap ülkelerine açılım quot mesajı
Irak Meclis Başkanı Cuburi'den "Arap ülkelerine açılım" mesajı

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, "Arap ülkelerine açılım ve ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde ilişkileri güçlendirme" konusunda istekli olduklarını söyledi.
İsrail uçakları Gazze'nin arazilerine kimyasal püskürttü
İsrail uçakları Gazze'nin arazilerine kimyasal püskürttü

İsrail'e ait tarım uçakları, Gazze sınırındaki arazilere içeriği bilinmeyen kimyasal ilaçlar püskürtmeye başladı
Mısır'ın Sina Operasyonu'nda 4 asker hayatını kaybetti
Mısır'ın Sina Operasyonu'nda 4 asker hayatını kaybetti

Kuzey Sina'daki çatışmalarda bugün 4 asker öldü 4'ü de yaralandı

Haberler

Esad güçleri Afrin'e girmeye hazırlanıyor!
Esad güçleri Afrin'e girmeye hazırlanıyor

Esad rejimi, DEAŞ'ı İdlib'e yönlendirdi
Esad rejimi DEAŞ'ı İdlib'e yönlendirdi

Esad rejimi Doğu Guta'ya saldırılarını yoğunlaşırdı
Esad rejimi Doğu Guta'ya saldırılarını yoğunlaşırdı

Esad-PYD/PKK ittifakında çatlak
Esad-PYD PKK ittifakında çatlak

"Esed rejimi Doğu Guta'da misket bombası kullandı"
quot Esed rejimi Doğu Guta'da misket bombası kullandı quot

Esad rejiminin Doğu Guta saldırılarında 18 sivil öldü
Esad rejiminin Doğu Guta saldırılarında 18 sivil öldü

Kuşatmadaki Doğu Guta'ya saldırılar sürüyor
Kuşatmadaki Doğu Guta'ya saldırılar sürüyor

Putin ile Esed Soçi'de bir araya geldi
Putin ile Esed Soçi'de bir araya geldi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 