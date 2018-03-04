Güncelleme: 03:08, 05 Mart 2018 Pazartesi

Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine geçen çarşamba Suudi Arabistan'a gelen Lübnan Başbakanı Hariri, 5 günlük temaslarının ardından ülkeden ayrıldı.

Ziyareti kapsamında Kral Selman'ın yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi Arabistanlı üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştiren Hariri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan Prens Faysal bin Bender tarafından uğurlandı.

- Bir önceki Riyad ziyaretinde istifasını açıklamıştı

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmıştı.