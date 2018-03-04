Güncelleme: 23:00, 04 Mart 2018 Pazar

Pakistan'da 3 çocuk kızamık aşısı yapıldıktan sonra öldü





Doktorlar, hayatını kaybeden çocuklara son kullanma tarihi geçen aşıların uygulandığını ileri sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'da, 3 çocuğun son kullanma tarihi geçen kızamık aşıları uygulandıktan sonra yaşamını yitirdiği iddia edildi. Dawn gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Sind eyaletine bağlı Navabşah ilçesinde kızamık aşısı yapılan 3 çocuk hayatını kaybetti, 7 çocuk ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altındaki çocukların durumu ise ağır. Gazeteye konuşan hastanenin doktorları, 3 çocuğun ölümüne, son kullanma tarihi geçen kızamık aşılarının neden olduğunu öne sürdü. Navabşah İlçesi Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları reddetti. Aşıyı yapan sağlık çalışanının kayıplara karıştığını bildiren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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