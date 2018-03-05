13:26, 05 Mart 2018 Pazartesi

Kıbrıs'ta ENI gitti Rockefeller'ın gemileri geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Türkiye ve KKTC ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında münhasır ekonomik bölge tartışması dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'ların harekete geçmesiyle birlikte tekrar gündeme geldi.

Doğu Akdeniz’de hareketli günler yaşanıyor. Bölgede Türkiye, KKTC, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın enerji arama faaliyetleri gerilimi arttırıyor. İtalyan şirketi ENI için çalışan “Saipem 12000” adlı sondaj platformunun Güney Kıbrıs'ın tek taraflı olarak ruhsatlandırdığı üçüncü parselde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenerek bölgeyi terk etmesinin ardından bu kez de Rockefeller'ların fonlarıyla kurulan Teksas merkezli ExxonMobil ve Katar Devleti'ne ait Katar Petrol konsorsiyumuna ait araştırma gemileri onuncu parsele geliyor.

Söz konusu araştırma gemilerden Cook Adaları bandıralı Med Survey şu anda İsrail'in Hayfa limanında, Panama bandıralı Ocean Inestigator ise Yunanistan'ın güneyindeki Lavriyon ile Makrosios adasının arasında Ege Denizi'nde bulunuyor.

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre konsorsiyumun araştırma gemileri 5 Mart Pazartesi günü sonbaharda başlatılması planlanan sondaj çalışmaları öncesi saha araştırması yapmak üzere 10 numaralı parselde çalışmalara başlayacak.

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