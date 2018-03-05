'Kudüslü Müslümanlara çok acil 10 bin konut gerekiyor'

ASKON Genel Başkanı Cesur, "Acil 10 bin konuta ihtiyaç var. Yeni evlenen Filistinli çocuklarımız adetleri gereği yeni eve geçme ihtiyacı duyuyor. Bunun için bu yeni konutların yapılması gerekir. Burada hem konut sıkıntısı var hem de kiralar çok yüksek. Dolayısıyla bir an önce yeni arsalar teşkil edip, minimum 10 bin ev inşa ederek, Filistinli kardeşlerimizin burada kalmasını sağlamalıyız" dedi