Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:21, 05 Mart 2018 Pazartesi
Filistin
13:48, 05 Mart 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Filistin'de barış müzakereleri için yeni strateji arayışı
Filistin'de barış müzakereleri için yeni strateji arayışı

Filistin’in Londra Diplomatik Misyonu Başkanı Hassassian, "Uluslararası toplum, Filistin-İsrail sorununun Ortadoğu'daki bütün problemlerin düğüm noktası olduğunu anlamalı. Bu çözülmeden bölgesel barış mümkün olmayacak" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Londra'da hafta sonunda düzenlenen Kudüs konulu uluslararası konferansta soruları cevaplayan Filistin'in Londra'daki Diplomatik Misyonu Başkanı Manuel Hassassian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından bu ülkenin "güvenilir bir arabulucu" olma niteliğini yitirdiğini söyledi.

Trump'ın bu kararının uluslararası hukukun ve Kudüs’teki statükonun açık ihlali olduğunu ifade eden Hassassian, "ABD, Kudüs konusunda bir çözüm dayatarak tarihin yanlış tarafında olmayı seçti. ABD dürüst bir barış arabulucusu olma ayrıcalığını kaybetti ve üçüncü taraf olarak güvenilirliğini yitirdi. Bu nedenle Filistin yönetimi açık bir şekilde ABD'nin İsrail devletini tümüyle desteklerken barış sürecinin parçası olamayacağını ortaya koydu." diye konuştu. 

MÜZAKERELERE İRAN MODELİ

Filistinlilerin son 25 yılda daha fazla işgal ve "Kudüs’ün daha fazla Yahudileştirilmesi" dışında bir şey getirmeyen beyhude bir barış sürecine angaje olduğunu belirten Hassassian, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk sistemine inanıyoruz. Trump'ın kararının yol açtığı hasarı gidermek için uluslararası destek toplayacağız. Uluslararası toplum, Filistin-İsrail sorununun Ortadoğu'daki bütün problemlerin düğüm noktası olduğunu anlamalı. Bu çözülmeden, bölgesel barış ve güvenlik asla mümkün olmayacak."

Kudüs’ün dünya Müslümanları için taşıdığı dini anlamın yanı sıra Filistin için de özel öneminin altını çizen Hassassian, "Kudüs müstakbel Filistin devletinin kalbidir ve ebedi başkentidir." dedi.

ABD’nin Kudüs kararından sonra önlerindeki seçeneğin yeni bir müzakere yapısı belirlemek olduğunu vurgulayan Hassassian, İran ile yapılan nükleer müzakerelerdeki 5+1 formülüne benzeyen bir alternatif müzakere yapısının gündemlerinde olduğunu ifade etti. Hassassian, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da bu amaca yönelik dünya çapında temaslarda bulunduğunu bildirdi.

FİLİSTİN DEVLETİ GİTGİDE ZORLAŞIYOR

İngiltere Dışişleri Bakanlığının eski hukuk müşavirlerinden ve Filistin Yönetimine bir dönem hukuk danışmanlığı yapan Kevin Chamberlain de ABD’nin Kudüs kararı sonrasında Filistin-İsrail sorununda girilen çıkmazı aşmak için atılacak adımlardan birinin uluslararası toplumun Filistin devletini tanıması olabileceğini söyledi.

Filistin devletinin tanınmasına yönelik bazı adımların atıldığını ve buna örnek olarak da Filistin’in UNESCO üyesi olmasını gösteren Chamberlain, şöyle devam etti:

"Filistin devleti bugün BM Genel Kuruluna getirilecek olsa, bu konuda çoğunluk sağlanabileceğini düşünüyorum. Sorun şu ki bu bizi bir yere götürmeyecek. Bu devleti pratikte gerçekleştirecek bir yol mevcut olmadıkça, bu anlamsız bir adım olacaktır."

"İsrail yerleşimleri nedeniyle bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gitgide zorlaşıyor.” ifadesini kullanan Chamberlain, uluslararası toplumun bu yerleşimleri 4. Cenevre Konvansiyonu'nun ihlali ve yasa dışı olarak nitelediğini ancak İsrail'in bunu dikkate alıyormuş gibi görünmediğini söyledi.

Hayfa Gençlik Hareketi yöneticisi Sami Ebu Şehade de Trump'ın Kudüs kararının meydana getirdiği hasara ilave olarak bugüne kadar izlenen stratejilerin sürdürülemez olduğu konusunda Hamas ve El Fetih’in görüş birliği içinde olduğunu belirtti.

YENİ STRATEJİ ARAYIŞI

Dünya çapında Filistinli aydınların yeniden kamuoyunun önüne çıkarak yeni strateji arayışına girdiğine işaret eden Ebu Şehade, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes, bir şeylerin değişmesi gerektiği konusunda görüş birliği içinde. Bütün bu tartışma ciddi bir siyasi projeye götürecek mi bizi, henüz bilmiyoruz. Ancak bu konuda pek çok etkinlik olduğunu, herkesin bu konuda konuştuğunu görüyoruz. Ancak dürüst olmak gerekirse şu an içinde bulunduğumuz durumda yapacak çok fazla şey olmadığını düşünüyorum. Gerçekçi olursak, Filistinliler de tek başlarına Siyonist projenin meydan okumaları karşısında fazla bir şey yapamazlar. Uluslararası arenada olup bitenler de Trump’ın Kudüs kararı gibi, daha fazla ümitsizliğe yol açıyor."

"Trump çılgın ama etrafındaki herkes ona karşı ve Filistinlileri destekliyor." diye düşünmenin doğru olmadığını belirten Ebu Şehade, "Durum bu değil. Avrupa devletleri de düzenli olarak İsrail ile iş yapıyorlar. Zaten Trump’ın Kudüs kararından önce de söz gelimi Gazze son 10 yıldır bir abluka altındaydı. Gazze'de nefes alamıyorsunuz, temiz su bulamıyorsunuz, normal bir yemek yiyemiyorsunuz. Bu da kimsenin umurunda değil." görüşünü dile getirdi.

GENÇ LİDERLİK İHTİYACI

"Gelecek birkaç yıl içinde çok fazla bir şey yapılabileceği ümidini taşımıyorum." diyen Ebu Şehade, şunları kaydetti:

"Yapabileceğimiz şey, Filistin için adalete inanan, yeni bir vizyon oluşturacak bir genç liderlik oluşturmaya çalışmak. Gazze'sinden Kudüs'üne bütün Filistin'de ve mülteci kamplarında pek çok genç oluşum var. Sorun bu insanların birlikte çalışmaması ve ortak bir vizyon çerçevesinde hareket etmemesi. Bütün bu gençleri desteklemek ve içlerinden ümit vadeden lider adaylarını çıkarmak ve ortak bir vizyon içine çekmek, Filistin'i özgürleştirmeye dönük bir birleşik strateji için ortak perspektif geliştirmek gerekiyor."



İlgili Konular Kudüs İsrail filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Katar'da 1996 yılındaki darbe girişiminin belgeleri yayınlandı
Katar'da 1996 yılındaki darbe girişiminin belgeleri yayınlandı

Al Jazeera televizyonu, ablukacı ülkelerin, dönemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yönelik 1996'daki başarısız darbe girişimine karıştıklarını ispatlayan belgeler yayımladı.
İtalya'da Renzi'nin görevi bırakacağı iddiası
İtalya'da Renzi'nin görevi bırakacağı iddiası

Genel seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre büyük bir yenilgi alan Renzi'nin, PD Genel Sekreterliğinden istifa etmeye hazırlandığı bildirildi
Hollanda'da İslamofobik saldırılara karşı soru önergesi
Hollanda'da İslamofobik saldırılara karşı soru önergesi

Hollanda'da Denk Partisi, başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilen 14 yaşındaki kız çocuğunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi verdi
Irak'ın ilk milli petrol şirketine meclisten onay
Irak'ın ilk milli petrol şirketine meclisten onay

Irak'ın ilk milli petrol şirketinin kurulmasına dair yasanın meclisten geçtiği bildirildi.
İtalya'da camiye kundaklama girişimi
İtalya'da camiye kundaklama girişimi

Padova'da dün gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir camiye kundaklama girişiminde bulundu
Filistinli gazetecilerden quot Facebook engeline quot tepki
Filistinli gazetecilerden, "Facebook engeline" tepki

Filistinlilere ait yaklaşık 300 Facebook hesabı ve sayfanın engellenmesi Gazze'de protesto edildi
Belçika terör baskınında 8 kişiyi gözaltına aldı
Belçika terör baskınında 8 kişiyi gözaltına aldı

Belçika polisi, terörle mücadele kapsamında düzenlediği baskınlar sonucu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki doğalgaz krizi
Ukrayna ile Rusya arasındaki doğalgaz krizi

Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Geraşenko, “Rusya'nın doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yasa ihlali yapması, Avrupa kıtası için tehlike olmayı sürdürdüğünün bir göstergesidir” dedi
Katar Emiri Temim ABD'li diplomatları kabul etti
Katar Emiri Temim, ABD'li diplomatları kabul etti

Katar Emiri Al Sani, halihazırda Katar'ı ziyaret eden ABD'li diplomatlarla iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı
Esed rejimi hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri Doğu Guta'ya sokmadı
Esed rejimi hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri Doğu Guta'ya sokmadı

BM insani yardım konvoyu, Esed rejiminin hava saldırılarının sürmesi nedeniyle yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından Doğu Guta'ya girdi. Rejim, konvoydaki hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri bölgeye sokmadı.
Saddam Hüseyin'in ailesinin mallarına haciz kararı
Saddam Hüseyin'in ailesinin mallarına haciz kararı

Irak'ta Saddam Hüseyin'in ailesi ve Baaslı yetkililerin mallarına haciz kararı alındı
Kosova'da okulların ilk dersi UÇK ya adandı
Kosova'da okulların ilk dersi UÇK’ya adandı

Kosova'nın efsanevi lideri Adem Jashari ve ailesinin öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla bugün okullarda ilk ders UÇK'ya adandı
Darfurluların ev özlemi
Darfurluların ev özlemi

Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Tavile kasabası sakinleri, asiler ve güvenlik güçleri arasında 10 yıldır devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından evlerine dönecekleri günü bekliyor.
BM'de Esed rejimini şiddetle kınayan tasarı kabul edildi
BM'de Esed rejimini şiddetle kınayan tasarı kabul edildi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde, Esed rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini "şiddetle" kınayan karar tasarısının kabul edildiği bildirildi
İtalya'da seçimin kazananı merkez sağ ittifakı
İtalya'da seçimin kazananı merkez sağ ittifakı

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağ ittifakı yüzde 37,2 ile en çok oyu aldı.
Sınırı aşan Yunan askerleri için duruşma günü
Sınırı aşan Yunan askerleri için duruşma günü

Meriç nehrinde sınırı geçen Yunan askerlerinin duruşmasında avukatlarının iade talebi reddedildi

Haberler

İşgal güçlerinden 12 Filistinliye gözaltı
İşgal güçlerinden 12 Filistinliye gözaltı

Hamas'tan Filistin Başbakanı Hamdallah'a cevap
Hamas'tan Filistin Başbakanı Hamdallah'a cevap

"İsrail bugün her zamankinden daha fazla yalıtılmış durumda"
quot İsrail bugün her zamankinden daha fazla yalıtılmış durumda quot

Filistin hükümeti, Hamas'ın atadığı 20 bin memuru 2018 bütçesine dahil etti
Filistin hükümeti Hamas'ın atadığı 20 bin memuru 2018 bütçesine dahil

İşgal güçleri bebekli Filistinli çiftin üzerine gaz bombası attı
İşgal güçleri bebekli Filistinli çiftin üzerine gaz bombası attı

İşgal güçlerinden Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale
İşgal güçlerinden Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale

FKÖ'den Filistinli ailelerin ödeneklerinin kesilmesine tepki
FKÖ'den Filistinli ailelerin ödeneklerinin kesilmesine tepki

Abbas'tan 13 yabancı ülkeye 'Kıyamet Kilisesi' mektubu
Abbas'tan 13 yabancı ülkeye 'Kıyamet Kilisesi' mektubu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 