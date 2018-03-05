13:52, 05 Mart 2018 Pazartesi

Sınırı aşan Yunan askerleri için duruşma günü





Meriç nehrinde sınırı geçen Yunan askerlerinin duruşmasında avukatlarının iade talebi reddedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutuklanmasına avukatlarınca edilen itiraz kabul edilmedi. Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu.

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