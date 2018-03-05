14:05, 05 Mart 2018 Pazartesi

'Kudüslü Müslümanlara çok acil 10 bin konut gerekiyor'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlileri yaşadıkları şehirden çıkarma planına karşı yöre halkını burada tutmak için acil 10 bin konuta ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İlk defa Kudüs'e geldiğini ifade eden ASKON Genel Başkanı Cesur, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytindağı bölgesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Kutsal bir mekan. Doğrusu çok etkilendik ama sıkıntılar altında." dedi.

ASKON'un sanayici ve tüccar iş adamlarından oluştuğunu ifade eden Cesur, 25 kişilik bir ekiple Kudüs'te çeşitli temaslarda bulunmak için Kudüs Ticaret Odası yetkilileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Cesur, Filistin'deki kardeşlerine nasıl yardımcı olabileceklerini, sanayi ve ticaret alanlarını geliştirebilmenin yollarını ele almak ve Kudüslülerin ihtiyaçlarına dair neler yapabileceklerini görüştüklerini kaydetti.

Aldıkları bilgilerden fazlasıyla etkilendiklerini ifade eden Cesur, "İsrail'in Kudüs'ü surlarla, duvarlarla çevirmesi ve Filistinlileri duvarların dışına atma politikası bizleri oldukça üzdü." dedi.

Cesur, Yahudilerle Filistinliler arasındaki aylık gelir uçurumuna dikkati çekerek, "Aşırı bir dengesizlik söz konusu. Bir de imarda haksızlıklar var. Arsalar çok pahalı, Filistinli kardeşlerimiz bu arsaları almakta zorlanıyor. İmarda da eşitlik yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'e bağlı Kudüs belediyesinin Filistinlilerin kendi arazilerine konut inşa etmesine zorluk çıkardığını veya konut inşa alanını azalttığına vurgu yapan Cesur, İsrail'in asıl hedefinin Filistinlileri aşamalı bir şekilde Kudüs'ten çıkarmak olduğunu belirtti.

Cesur, İsrail'in söz konusu hedefine karşı Filistinlileri Kudüs'te tutmak için neler yapabileceklerine ilişkin Filistinli iş adamlarıyla görüştüklerini belirterek, "Acil 10 bin konuta ihtiyaç var. Yeni evlenen Filistinli çocuklarımız adetleri gereği yeni eve geçme ihtiyacı duyuyor. Bunun için bu yeni konutların yapılması gerekir. Burada hem konut sıkıntısı var hem de kiralar çok yüksek. Dolayısıyla bir an önce yeni arsalar teşkil edip, minimum 10 bin ev inşa ederek, Filistinli kardeşlerimizin burada kalmasını sağlamalıyız." şeklinde konuştu.

Kudüs'e sahip çıkmak için en önemli hedefler arasında Filistinlilerin Kudüs'te kalmalarını sağlamak olduğunu belirten Cesur, "Biz de bu konuda çalışmalar yapacağız. Filistinli iş adamlarını İstanbul'a davet ettik. Orada bu istişareleri daha da ilerleteceğiz ve inşallah bir çözüm noktasına getireceğiz." dedi.

Cesur, Kudüs'ün aynı zamanda yatırım ve ticarete de ihtiyacı olduğunu belirterek, hizmet sektörü, gıda, otelcilik ve restoran alanında ciddi bir boşluğun olduğuna dikkati çekti.

Türk iş adamlarına sadece ziyaret amaçlı da olsa Kudüs'e gelme çağrısı yapan Cesur, "Çünkü buraya gelen her Türk vatandaşı Filistinli kardeşlerimize moral veriyor. Buradaki mücadele ruhunu pekiştirmiş, desteklemiş oluyor. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.