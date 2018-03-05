14:09, 05 Mart 2018 Pazartesi

İtalya'da seçimin kazananı merkez sağ ittifakı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni üyelerini belirlemek için dün yapılan seçimin galibi yüzde 37,2 oyla eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia Partisi, aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya'yla partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı oldu.

Yaklaşık 46,5 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle dün 23.00'te sona erdi.

İtalya İçişleri Bakanlığının internet sitesinde güncellediği resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağ ittifakı oyların yüzde 37,2'sini alırken 5 Yıldız Hareketi (M5S), yüzde 32 oy oranına ulaştı. Halihazırda hükümette bulunan merkez sol ittifakının oy oranı ise yüzde 22,9'da kaldı.

Bir önceki seçime göre, merkez sol ittifakının oyları düşüş gösterirken merkez sağ ittifakı ve M5S oylarını artırdı.

Merkez sol ittifakının oyları yüzde 7 azalırken merkez sağ ittifakının oyları ise yüzde 7 arttı.

Seçime ittifakların dışında tek başına katılan M5S, yüzde 8'lik artışla seçimde en çok oyu alan parti oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halihazırda iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve eski Başbakan Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti (PD) yüzde 18,9, Emma Bonino'nun Avrupa Partisi yüzde 2,5 ve diğer partiler yüzde 1,5 olmak üzere merkez sol ittifakı yaklaşık yüzde 22,9 oy aldı.

Merkez sağ ittifakında ise eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia Partisi yüzde 13,9, Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig Partisi yüzde 17,7, Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi yüzde 4,3 ve Raffaele Fitto'nun Biz İtalya'yla Partisi yüzde 1,3 olmak üzere yüzde 37,2'lik oy oranına ulaştı.

Seçimin en dikkati çekici sonuçlarından biri, merkez sağ ittifakında Salvini’nin aşırı sağcı Lig Partisinin, Berlusconi’nin Forza Italia Partisini yaklaşık yüzde 4’lük farkla geçerek ittifakın birinci partisi konumuna gelmesi oldu.

Demokrat Partiden ayrılan Senato Başkanı Pietro Grasso liderliğindeki Özgür ve Eşit (LeU) Partisi de yüzde 3'lük seçim barajını aşarak meclise girmeyi başardı.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti ve ittifak, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişemiyor.

Bu arada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı verilere göre, bir önceki seçimde yüzde 75,20 olan katılım oranı, bu seçimde Temsilciler Meclisi için yüzde 72,90, Cumhuriyet Senatosu için yüzde 73,02'de kaldı.