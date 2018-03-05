Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:21, 05 Mart 2018 Pazartesi
Aile-Sağlık-Eğitim
14:26, 05 Mart 2018 Pazartesi

  • Paylaş
ÖSYM'den e-ALES açıklaması
ÖSYM'den e-ALES açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan ALES ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirterek, 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren elektronik sınav kapasitesini ve sınav çeşitliliğini artırmayı hedefledikleri belirtti. Şu ana kadar e-Sınav merkezlerinde sadece yabancı dil sınavlarını yapabildiklerine işaret eden Özer, şu bilgileri paylaştı:

"ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren İngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yılda yapılan 2 sınava ilave olarak ilk defa yılda bir kez de elektronik sınav yapma kararı almıştık. YÖK’ün yeni kararı ile e-Sınav merkezlerimizde 2018 yılında e-ALES sınavları da yapabileceğiz. Böylece yılda iki defa yaptığımız ALES sınavına ilaveten iki defa da e-ALES sınavı yapacağız. Desteklerinden dolayı YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum."

Prof. Dr. Özer, ÖSYM olarak daha önce de 2018 yılında yapılacak ALES sınavlarında "1000 altı kota" uygulamasının kaldırıldığını ve ALES sınavlarını 81 ilde yapma kararı aldığını açıkladıklarını dile getirdi. Yeni uygulama ile bu imkana ilave olarak adaylara yılda iki defa da e-ALES sınav hizmeti sunulmuş olacağının altını çizen Özer, "ALES, üniversite mezunları için oldukça önemli bir sınav. ALES'in temelde üç kullanım amacı var. Birincisi, Türkiye'de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla kullanılmaktadır. İkincisi, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda kullanılmaktadır. Üçüncüsü, yurt dışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı.



İlgili Konular ÖSYM Yekta Saraç ALES başvuruları e-ALES
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Aile-Sağlık-Eğitim Haberleri
ÖSYM'den e-ALES açıklaması
ÖSYM'den e-ALES açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan ALES ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirtti
Beyin - Bağırsak ve Otizm
Beyin - Bağırsak ve Otizm

Dr. David Perlmutter, Beyin ve Bağırsak’ta mikrobiyomunuzun (vücudunuzdaki bakteri topluluğunun) beyninizin sağlık durumunu ciddi anlamda etkilediğini ortaya koyuyor.
Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okulları ilk mezunlarını verdi
Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okulları ilk mezunlarını verdi

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okullarının ilk mezunlarını verdiği bildirildi
Ders kitapları milli yazılım quot intihal net quot ile incelenecek
Ders kitapları, milli yazılım "intihal.net" ile incelenecek

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, "Bu yazılım sayesinde ders kitaplarını incelerken FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kaynakların kullanılıp kullanılmadığını tespit edeceğiz. Birtakım argo, kaba dil, ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri fark edebileceğiz" dedi
İslami STK'ların son 20 yılı masaya yatırılıyor
İslami STK'ların son 20 yılı masaya yatırılıyor

3 Mart 2018 Cumartesi günü İLKE Derneği tarafından düzenlenecek toplantıda “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı raporda belirtilen hususlar STK yöneticileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla masaya yatırılacak
ÖSYM'den '15 dakika' uyarısı
ÖSYM'den '15 dakika' uyarısı

ÖSYM, TUS ve STS adaylarına yarın yapılacak sınavların başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına giriş yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.
MEB'den engelli öğretmen alımı duyurusu
MEB'den engelli öğretmen alımı duyurusu

MEB, EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen alımı yapılacağını duyurdu
Google'dan göz taramasıyla kalp krizini tahmin eden yazılım
Google'dan göz taramasıyla kalp krizini tahmin eden yazılım

Google'un yapay zeka uzmanlarının, retina taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden bir yazılım geliştirdiği bildirildi
25 bin öğretmen alınacak
25 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlana çıkıldı, 20 bin öğretmen alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız." dedi.
MEB'den sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru
MEB'den sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Ön başvurular 2 Mart'ta alınacak, sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.
YÖKDİL sınavına yoğun başvuru
YÖKDİL sınavına yoğun başvuru

YÖKDİL sınavının 2018 yılı birinci dönemine ilişkin müracaatlar 16 Şubat'ta sona erdi. Toplam başvuru sayısı 103 bin 629 oldu.
Beyaz çayın sağlığa faydaları araştırılıyor
Beyaz çayın sağlığa faydaları araştırılıyor

ÇAYKUR'un ürettiği organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla Japonya'da bir üniversitede çalışma yürütülüyor
Diyabet ve tüm kronik hastalıklar iyileşebilir'
'Diyabet ve tüm kronik hastalıklar iyileşebilir'

Prof. Dr. Karatay, "Ölene kadar bu ilaçları içeceksin' diye beyinleri yıkanmış diyabet hastalarının ilaçlardan kurtulabileceğini bilmek en insani haklarıdır. Başta diyabet olmak üzere tüm kronik dejeneratif hastalıklar iyileştirilebilir." dedi.
MEB'den 'ortaöğretime geçiş sistemi' açıklaması
MEB'den 'ortaöğretime geçiş sistemi' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime yeni geçiş sisteminin, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsadığı bildirildi
ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayınladı
ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayınladı

ÖSYM tarafından, ALES'e ilişkin analizlerin yer aldığı ilk sınav değerlendirme raporu yayımlandı
Dünya Epilepsi Günü
Dünya Epilepsi Günü

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeni, "Epilepsi, herkesin başına gelebilecek kronik bir hastalık. Araştırma sonuçları, epilepsi ile ilgili ön yargıları gözler önüne serse de epilepsi hastası bireylerin birçoğu düzenli ve doğru bir tedavi ile çalışabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarına devam edebilir" dedi

Haberler

ALES başvuruları 17-30 Mart arasında
ALES başvuruları 17-30 Mart arasında

ALES başvuruları yarına kadar uzatıldı
ALES başvuruları yarına kadar uzatıldı

Kudüs için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruluyor
Kudüs için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruluyor

YÖK ile İran arasında akademik işbirliği
YÖK ile İran arasında akademik işbirliği

YÖK Başkanı Saraç, Kılıçdaroğlu'yla görüştü
YÖK Başkanı Saraç Kılıçdaroğlu'yla görüştü

YÖK başkanından 'denetlenme' talebi
YÖK başkanından 'denetlenme' talebi

ÖSYM'den '15 dakika' uyarısı
ÖSYM'den '15 dakika' uyarısı

ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayınladı
ÖSYM ilk sınav değerlendirme raporunu yayınladı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 