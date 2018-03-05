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Darfurluların ev özlemi
Darfurluların ev özlemi

Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Tavile kasabası sakinleri, asiler ve güvenlik güçleri arasında 10 yıldır devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Tavile kasabası sakinleri, asiler ve güvenlik güçleri arasında 10 yıldır devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Yaklaşık 380 bin nüfusa sahip Tavile ve çevresindeki köyler, çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerin başında geliyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan 200 binden fazla kişi, kasabanın yakınlarında kurulan 12 kampta hayatlarına devam ediyor.

“KÖYÜMÜZÜ ÇOK ÖZLEDİK”

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle köyünü terk etmek zorunda kalan Muhammed Ali Abdullah, Tavile yakınlarındaki küçük tarlasında yetiştirdiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Çocukları için hayatta tutunmak zorunda olduğunu söyleyen Abdullah, “Sabah namazının ardından yollara düşüyorum. Köyümüzü terk edip kampa yerleştiğimiz için tarlam çok uzakta. Her gün yaklaşık 15 kilometre yürümek zorunda kalıyorum. Eşim ve çocuklarım için buna mecburum.” dedi.

Abdullah, kamplarda yaşamanın zorluklarına da değinerek şöyle devam etti:

“Kamplarda binlerce insan, çok zorlu şartlarda yaşam savaşı veriyor. Tahtadan yaptığımız tek göz evlerimizde bütün aile bireyleri yaşamak zorundayız. Birçok insan su ihtiyacını, su yataklarından karşılıyor. Hayvanlarımız da aynı yerden su içiyor. Devletimiz su, eğitim ihtiyaçlarını karşıladığı vakit köyümüze döneceğiz.”

Bir an önce köyüne dönmek istediğini aktaran Hasan Abdülhalik de evini çok özlediğini belirtti.

Temel ihtiyaçlarının karşılanması durumunda ailesiyle köyüne döneceğini dile getiren Abdülhalik, “Köyümüzü çok özlüyoruz. Allah’a çok şükür şimdi çatışmalar durdu. Devletimizin de onay vermesi halinde yeniden Tavile’ye yerleşmeyi çok istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Abdülhalik, ara sıra köylerine gittiklerini belirterek, evlerinin önlerini temizlediklerini, yıkılmaya yüz tutmuş duvarlarını onardıklarını kaydetti.

Yaklaşık 3 senedir çatışma yaşanmadığına işaret eden Abdülhalik, şöyle devam etti:

“İhtiyaçlarımızın karşılanması halinde Tavile’ye dönmek istiyoruz. Özellikle su getirilmesi gerekiyor. Çünkü su ihtiyacımızı karşılanmak için köyden iki kilometre yürümek zorunda kalıyoruz. Sonra okul ve sağlık ocağı olması gerekiyor. Son olarak bir de cami istiyoruz. Bunlar zor değil… İnsanların hayatlarını devam ettirmesi için gerekli ihtiyaçlar. İnşallah en kısa zamanda bunlar köyümüze yapılır, bizler de evimize geri döneriz.”

Kuzey batısında Merve sıradağlarının yer aldığı Tavile, geniş tarım arazileriyle dikkati çekiyor. 



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