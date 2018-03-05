Darfurluların ev özlemi

Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Tavile kasabası sakinleri, asiler ve güvenlik güçleri arasında 10 yıldır devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından evlerine dönecekleri günü bekliyor.
Yaklaşık 380 bin nüfusa sahip Tavile ve çevresindeki köyler, çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerin başında geliyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan 200 binden fazla kişi, kasabanın yakınlarında kurulan 12 kampta hayatlarına devam ediyor.
Bölgedeki çatışmalar nedeniyle köyünü terk etmek zorunda kalan Muhammed Ali Abdullah, Tavile yakınlarındaki küçük tarlasında yetiştirdiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.
Çocukları için hayatta tutunmak zorunda olduğunu söyleyen Abdullah, “Sabah namazının ardından yollara düşüyorum. Köyümüzü terk edip kampa yerleştiğimiz için tarlam çok uzakta. Her gün yaklaşık 15 kilometre yürümek zorunda kalıyorum. Eşim ve çocuklarım için buna mecburum.” dedi.
Abdullah, kamplarda yaşamanın zorluklarına da değinerek şöyle devam etti:
“Kamplarda binlerce insan, çok zorlu şartlarda yaşam savaşı veriyor. Tahtadan yaptığımız tek göz evlerimizde bütün aile bireyleri yaşamak zorundayız. Birçok insan su ihtiyacını, su yataklarından karşılıyor. Hayvanlarımız da aynı yerden su içiyor. Devletimiz su, eğitim ihtiyaçlarını karşıladığı vakit köyümüze döneceğiz.”
Bir an önce köyüne dönmek istediğini aktaran Hasan Abdülhalik de evini çok özlediğini belirtti.
Temel ihtiyaçlarının karşılanması durumunda ailesiyle köyüne döneceğini dile getiren Abdülhalik, “Köyümüzü çok özlüyoruz. Allah’a çok şükür şimdi çatışmalar durdu. Devletimizin de onay vermesi halinde yeniden Tavile’ye yerleşmeyi çok istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Abdülhalik, ara sıra köylerine gittiklerini belirterek, evlerinin önlerini temizlediklerini, yıkılmaya yüz tutmuş duvarlarını onardıklarını kaydetti.
Yaklaşık 3 senedir çatışma yaşanmadığına işaret eden Abdülhalik, şöyle devam etti:
“İhtiyaçlarımızın karşılanması halinde Tavile’ye dönmek istiyoruz. Özellikle su getirilmesi gerekiyor. Çünkü su ihtiyacımızı karşılanmak için köyden iki kilometre yürümek zorunda kalıyoruz. Sonra okul ve sağlık ocağı olması gerekiyor. Son olarak bir de cami istiyoruz. Bunlar zor değil… İnsanların hayatlarını devam ettirmesi için gerekli ihtiyaçlar. İnşallah en kısa zamanda bunlar köyümüze yapılır, bizler de evimize geri döneriz.”
Kuzey batısında Merve sıradağlarının yer aldığı Tavile, geniş tarım arazileriyle dikkati çekiyor.
Al Jazeera televizyonu, ablukacı ülkelerin, dönemin Katar Emiri Hamad bin Halife'ye yönelik 1996'daki başarısız darbe girişimine karıştıklarını ispatlayan belgeler yayımladı.
Genel seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre büyük bir yenilgi alan Renzi'nin, PD Genel Sekreterliğinden istifa etmeye hazırlandığı bildirildi
Hollanda'da Denk Partisi, başörtüsünü çıkarmadığı için iki kişi tarafından darbedilen 14 yaşındaki kız çocuğunun durumuna ilişkin yazılı soru önergesi verdi
Irak'ın ilk milli petrol şirketinin kurulmasına dair yasanın meclisten geçtiği bildirildi.
Padova'da dün gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir camiye kundaklama girişiminde bulundu
Filistinlilere ait yaklaşık 300 Facebook hesabı ve sayfanın engellenmesi Gazze'de protesto edildi
Belçika polisi, terörle mücadele kapsamında düzenlediği baskınlar sonucu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Geraşenko, “Rusya'nın doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yasa ihlali yapması, Avrupa kıtası için tehlike olmayı sürdürdüğünün bir göstergesidir” dedi
Katar Emiri Al Sani, halihazırda Katar'ı ziyaret eden ABD'li diplomatlarla iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı
BM insani yardım konvoyu, Esed rejiminin hava saldırılarının sürmesi nedeniyle yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından Doğu Guta'ya girdi. Rejim, konvoydaki hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri bölgeye sokmadı.
Irak'ta Saddam Hüseyin'in ailesi ve Baaslı yetkililerin mallarına haciz kararı alındı
Kosova'nın efsanevi lideri Adem Jashari ve ailesinin öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla bugün okullarda ilk ders UÇK'ya adandı
Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Tavile kasabası sakinleri, asiler ve güvenlik güçleri arasında 10 yıldır devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından evlerine dönecekleri günü bekliyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde, Esed rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini "şiddetle" kınayan karar tasarısının kabul edildiği bildirildi
İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağ ittifakı yüzde 37,2 ile en çok oyu aldı.
Meriç nehrinde sınırı geçen Yunan askerlerinin duruşmasında avukatlarının iade talebi reddedildi