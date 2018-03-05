15:29, 05 Mart 2018 Pazartesi

Kosova'da okulların ilk dersi UÇK’ya adandı





Kosova'nın efsanevi lideri Adem Jashari ve ailesinin öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla bugün okullarda ilk ders UÇK'ya adandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova'da Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqiri Bytyqi, Kosova’nın tüm okullarında bugün ilk dersin Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) Destanı’na adanması talimatı verdi. Kosova Haber'de yayınlanan habere göre Eğitim Bakanı Shyqiri Bytyqi'nin bu kararı UÇK Destanı, efsanevi Komutan Adem Jashari ve Jashari ailesinin öldürülmesinin 20. yıldönümü yanısıra tüm şehitler ve Kosova’nın özgürlüğü uğruna hayatlarını feda edenlerin anısına aldığı belirtildi.

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