16:26, 05 Mart 2018 Pazartesi

Katar Emiri Temim, ABD'li diplomatları kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez krizi temsilcisi emekli General Anthony Zinni ile ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking'i kabul ettiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Al Sani, halihazırda Katar'ı ziyaret eden ABD'li diplomatlarla iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede ayrıca, uluslararası ve bölgesel gelişmeler konuşuldu.

Katar Emiri Al Sani, diplomatlarla görüşmesi öncesinde Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan yazılı bir mesaj almıştı. Kuveyt Emiri Sabah, dün de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'ye birer mesaj göndermişti.

Zinni ve Lenderking, Katar ziyareti öncesinde Kuveyt'te, Emir Sabah ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile görüşmüştü.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.