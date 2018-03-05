16:55, 05 Mart 2018 Pazartesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki doğalgaz krizi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna-NATO Parlamentolar arası Konseyi Eş Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı İrina Geraşenko, Rusya’nın Ukrayna'ya doğalgaz akışı başlatmamasını Avrupa kıtası için tehlike olmayı sürdürdüğünün göstergesi olarak değerlendirdi.

Geraşenko, Odessa'da düzenlenen Ukrayna-NATO Parlamentolar arası Konsey toplantısının açılışında, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararından sonra Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz akışını durdurmasıyla ilgili konuştu.

"Rusya'nın doğalgaz sevkiyatı ile ilgili yasa ihlali yapması, Avrupa kıtası için tehlike olmayı sürdürdüğünün göstergesidir" diyen Geraşenko, bu nedenle Ukrayna’nın savunma gücünün sağlamlaştırılması ve NATO üyelerinin eylem birliği içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Merkezi Stockholm’de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un Ukrayna’ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek Rus şirketinin Ukrayna şirketi Naftogaz’a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom ise Ukrayna’ya doğalgaz akışını başlatmayacağını açıklamıştı.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Stockholm’deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararını eleştirerek Ukrayna’ya doğal gaz satışı ve doğal gaz transitine yönelik sözleşmelerin feshedilmesi işlemlerine başlayacaklarını bildirmişti.